Neymar kariyerini sonlandırabilir: Üç olası senaryo

Brezilya millî takımının tarihindeki en golcü oyuncusu Neymar'ın kariyerindeki en zorlu dönüm noktası ortaya çıktı. Uluslararası sahnedeki ve kulübündeki geleceğinin soru işaretleriyle dolu olması futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Marca'nın haberine göre, Bitbol spor sitesi ve gazeteci Ezequiel Gasca'nın bilgilerine göre Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesi, forvet oyuncusunun psikolojik durumunu ciddi şekilde etkiledi. Biriken hayal kırıklıkları ve istenen sonucun alınamaması, futbolcunun kariyerini beklenmedik bir şekilde sonlandırabileceği yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Hatırlatmak gerekir ki Carlo Ancelotti teknik direktör olarak atandığında takımdan yeni umutlar besleniyordu. Ancak turnuvada başarısızlığa uğrayan "Sambacılar" adeta şok yaşayarak Norveç millî takımına karşı oynanan son 16 turu maçında mağlup oldu ve altıncı şampiyonluk hayali bir kez daha suya düştü.

Uluslararası sahneye veda

Norveç maçı sonrasında Globo Esporte ve UOL yayın organlarına röportaj veren Neymar, kendi kaderine netlik kazandırdı. Sahayı gözyaşlarıyla terk ederek son sözlerini söyledi.

"Çaba gösterdim. Her şey burada başladı ve burada bitiyor. Her şey bitti" ifadelerini kullanan futbolcu, böylece Barcelona ve PSG'nin eski yıldızı millî takım kariyerini noktaladı. Millî formayla 80 gol atarak Pelé'nin rekorunu kıran oyuncu, en golcü isim olarak tarihe geçti.

Santos'taki gelecek ve profesyonel ara

Marca'nın eklediğine göre, ulusal takımdan ayrılığın yanı sıra asıl soru işareti Santos kulübündeki geleceği etrafında dönüyor. Futbolcuya yakın kaynaklar, onun "büyük futboldan yorulduğunu" ve tamamen ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü belirtiyor.

Şu anda Neymar'ın 31 Aralık'a kadar geçerli olan bir sözleşmesi bulunuyor. Eğer profesyonel futboldan tamamen ayrılmaya karar verirse, her iki taraf da sözleşmeyi erken feshetmek zorunda kalabilir.