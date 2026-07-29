Black Shark markası akıllı telefon pazarından tamamen çekildi

Özel oyuncu akıllı telefonları pazarının tanınmış temsilcilerinden biri olan Black Shark, faaliyetlerini nihai aşamada durdurdu. Ixbt.com'un haberine göre şirket, yalnızca yeni cihazların üretimini durdurmakla kalmadı, aynı zamanda ellerindeki mobil cihazlar için resmi onarım ve satış sonrası destek süreçlerini de tamamen kapattı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kararın, şirketin iş yapısındaki büyük ölçekli yeniden yapılandırma süreçleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Üretici zamanında kullanıcıları desteklemeye çalışmış olsa da, cep telefonlarına yönelik hizmetler resmi olarak durduruldu. Bu adım, marka hayranları için uzun süredir beklenen ancak kaçınılmaz bir son oldu.

Oyuncu telefonları döneminin sonu

Black Shark markası, zamanında güçlü donanım, aktif soğutma sistemleri ve ek oyun özelliklerine sahip cihazlara odaklanan ilk Çinli şirketlerden biriydi. Mobil oyun tutkunları arasında hızla yerini alarak pazara kendine özgü bir yaklaşım getirmişti.

Ancak 2022 yılında Black Shark 5 serisi akıllı telefonların tanıtılmasının ardından şirket tarafından yeni amiral gemisi modeller çıkmadı. Zamanla üretici akıllı telefon üretiminden vazgeçip odak noktasını çeşitli oyun aksesuarlarına kaydetmek zorunda kalmıştı.

Altyapının değişmesi

Kapanış süreçleri bu yaz aylarında başlamış olup, o dönemde şirket topluluk sunucularını başka bir adrese taşımaya ve eski platformu kademeli olarak kapatmaya başlamıştı. Temel fonksiyonlar ve resmi çevrim içi mağaza Black Shark Gearbox uygulamasına taşındı.

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre bu stratejik değişiklikler yeni altyapıya geçiş zorunluluğuyla açıklanıyor. Gelecekte tam olarak bu uygulama marka hizmetleri için ana alan görevi görecek, ancak akıllı telefonların kendisi tarih sayfalarına taşındı.