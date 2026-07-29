Kicksharing'in Yeni Dönemi: Kullanıcılar Neden Scooter İle Kısa Yolculukları Tercih Ediyor

Son yıllarda şehir içi ulaşım altyapısı ve kullanım kültürü önemli değişimler geçirmektedir. Ixbt.com'un haberine göre, «Yurent» kicksharing servisi 2026 sezonunda elektrikli scooter kullanım karakterinde köklü bir dönüm noktası yaşandığını kaydetti. Analitik verilere göre, şehir sakinleri artık boş vakit geçirmek veya gezinti yapmak amacıyla değil, belirli lojistik ihtiyaçlar için bu ulaşım araçlarına başvurmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İstatistiksel göstergelere göz atarsak, mevcut sezonda tek seferlik yolculuğun ortalama süresi rekor seviye olan 9,6 dakika olarak gerçekleşti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2023 yılında on dakikaya kadar olan yolculukların payı toplam hacmin sadece yüzde 50'sini oluştururken, 2026 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 88,3'e sıçradı. Dört yıl içinde kısa mesafe seyahatlerinin sayısı neredeyse üç katına çıktı.

Ulaşımda «Son Milya» Konsepti

Uzmanların görüşüne göre, elektrikli scooter'lar artık şehir sakinlerinin günlük yaşamında vazgeçilmez bir yardımcı haline geldi. Bunlar genellikle toplu taşıma durakları, ev ile iş yeri arasındaki mesafeyi birbirine bağlayan «son mil» aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanların zamandan tasarruf etmek amacıyla kısa rotaları tercih etmesi bu pazardaki ana eğilim haline geldi.

Şehir bazında yapılan gözlemler de ilginç bir manzara ortaya koydu. Özellikle en kısa ortalama yolculuk süresi Moskova şehrinde kaydedilerek 8,1 dakika oldu. St. Petersburg'da bu gösterge 9,1 dakika, Yekaterinburg'da 9 dakika ve Çelyabinsk'te 9,3 dakika olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamlar, büyük megapollerin sakinlerinin hızlı hareket etme arzusunu göstermektedir.

Gece Seyahatlerinin Sayısının Artması

Gündüz yolculuklarının yanı sıra, gece saatlerinde gerçekleştirilen seyahat sayısının da artış eğiliminde olduğu belli oldu. Cari yılın ocak-temmuz ayları arasında gece vaktindeki yolculuklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında arttı. Bu sırada gece seyahatlerinin ortalama süresi biraz kısalarak 10,2 dakika olarak gerçekleşti.

Söz konusu talep özellikle akşam saatlerinde toplu taşıma hareketliliğinin kısıtlı veya imkanlarının az olduğu bölgelerde açıkça hissedilmektedir. Şehir sakinleri gece saatlerinde varış noktalarına daha hızlı ulaşmak için kişisel kicksharing cihazlarına güvenmektedir. Bu durum ise hizmet veren şirketlerden teknik ve lojistik süreçlerini yeni taleplere uyarlamasını talep etmektedir.