Kicksharing'in Yeni Dönemi: Kullanıcılar Neden Scooter İle Kısa Yolculukları Tercih Ediyor

·23·Teknoloji
Kicksharing'in Yeni Dönemi: Kullanıcılar Neden Scooter İle Kısa Yolculukları Tercih Ediyor

Son yıllarda şehir içi ulaşım altyapısı ve kullanım kültürü önemli değişimler geçirmektedir. Ixbt.com'un haberine göre, «Yurent» kicksharing servisi 2026 sezonunda elektrikli scooter kullanım karakterinde köklü bir dönüm noktası yaşandığını kaydetti. Analitik verilere göre, şehir sakinleri artık boş vakit geçirmek veya gezinti yapmak amacıyla değil, belirli lojistik ihtiyaçlar için bu ulaşım araçlarına başvurmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İstatistiksel göstergelere göz atarsak, mevcut sezonda tek seferlik yolculuğun ortalama süresi rekor seviye olan 9,6 dakika olarak gerçekleşti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2023 yılında on dakikaya kadar olan yolculukların payı toplam hacmin sadece yüzde 50'sini oluştururken, 2026 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 88,3'e sıçradı. Dört yıl içinde kısa mesafe seyahatlerinin sayısı neredeyse üç katına çıktı.

Ulaşımda «Son Milya» Konsepti

Uzmanların görüşüne göre, elektrikli scooter'lar artık şehir sakinlerinin günlük yaşamında vazgeçilmez bir yardımcı haline geldi. Bunlar genellikle toplu taşıma durakları, ev ile iş yeri arasındaki mesafeyi birbirine bağlayan «son mil» aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanların zamandan tasarruf etmek amacıyla kısa rotaları tercih etmesi bu pazardaki ana eğilim haline geldi.

Şehir bazında yapılan gözlemler de ilginç bir manzara ortaya koydu. Özellikle en kısa ortalama yolculuk süresi Moskova şehrinde kaydedilerek 8,1 dakika oldu. St. Petersburg'da bu gösterge 9,1 dakika, Yekaterinburg'da 9 dakika ve Çelyabinsk'te 9,3 dakika olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamlar, büyük megapollerin sakinlerinin hızlı hareket etme arzusunu göstermektedir.

Gece Seyahatlerinin Sayısının Artması

Gündüz yolculuklarının yanı sıra, gece saatlerinde gerçekleştirilen seyahat sayısının da artış eğiliminde olduğu belli oldu. Cari yılın ocak-temmuz ayları arasında gece vaktindeki yolculuklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında arttı. Bu sırada gece seyahatlerinin ortalama süresi biraz kısalarak 10,2 dakika olarak gerçekleşti.

Söz konusu talep özellikle akşam saatlerinde toplu taşıma hareketliliğinin kısıtlı veya imkanlarının az olduğu bölgelerde açıkça hissedilmektedir. Şehir sakinleri gece saatlerinde varış noktalarına daha hızlı ulaşmak için kişisel kicksharing cihazlarına güvenmektedir. Bu durum ise hizmet veren şirketlerden teknik ve lojistik süreçlerini yeni taleplere uyarlamasını talep etmektedir.

KicksharingElektrikli ScooterUlaşımYurentTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Black Shark markası akıllı telefon pazarından tamamen çekildiBlack Shark markası akıllı telefon pazarından tamamen çekildiBugün, 04:24Oppo A7 Pro Max Tanıtıldı: 10 000 mAh Batarya ve 80 W GüçOppo A7 Pro Max Tanıtıldı: 10 000 mAh Batarya ve 80 W GüçBugün, 03:55Apple Piyasa Değeri Bakımından 5 Trilyon Dolarlık Sınıra UlaştıApple Piyasa Değeri Bakımından 5 Trilyon Dolarlık Sınıra UlaştıBugün, 03:26Çin Uzayda Yeni 400 Volt Enerji Sistemini Başarıyla Test EttiÇin Uzayda Yeni 400 Volt Enerji Sistemini Başarıyla Test EttiBugün, 02:55HMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri GetirdiHMD Efsanevi Asha Markasını Yeni Bütçe Dostu Cihazla Geri GetirdiBugün, 02:28Siber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım AldıSiber Güvenlik Girişimi Spur 200 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 02:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim