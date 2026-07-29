Samsung yeni katlanabilir telefonları için müşteri çekme kampanyası başlattı

Güney Koreli Samsung şirketi, yeni nesil amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonları için ön sipariş sürecini başlattı. Bu tanıtım kapsamında, yalnızca tek bir ülkenin müşterileri için depolama alanının iki katına çıkarılmasını öngören özel bir kampanya duyuruldu; bu da uluslararası pazarlarda biraz farklı bir yaklaşımın izlendiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com yayın يف haberine göre, Güney Kore pazarında Galaxy Z Fold 8 ile birlikte Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri için ön sipariş veren kullanıcılar değerli bir bonus elde edecek. Buna göre, temel 256 GB depolama alanına sahip sürümü seçen alıcılara hiçbir ek ücret ödemeden otomatik olarak 512 GB'lık sürüm sunulacak.

Uluslararası pazarlardaki fark ve fiyat politikası

Ancak ABD ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere diğer birçok ülkenin tüketicileri bu kez bu imkândan mahrum kaldı. Hâlbuki geçmiş yıllarda Samsung, uluslararası pazarlardaki müşterileri için ücretsiz depolama alanı yükseltme kampanyalarını düzenli olarak gerçekleştiriyordu.

Belirtmek gerekir ki, ücretsiz depolama alanı artırma kampanyasının yanı sıra Güney Kore'nin kendi pazarında akıllı telefon fiyatları diğer bölgelere kıyasla önemli ölçüde – yaklaşık yüzde 20 daha ucuz satılıyor. Bu faktörler, söz konusu ülkeyi Samsung ürünlerini satın almak için dünyanın en uygun ve ekonomik açıdan avantajlı bölgelerinden biri haline getiriyor.

Küresel pazardaki fiyat artışı eğilimi

Diğer bölgelerdeki alıcılar için ise durum biraz farklı olup, yeni cihazların fiyat politikasında bir artış gözlemleniyor. Özellikle ABD ve Avrupa pazarlarında Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin fiyatlarının önceki nesil modellere göre ortalama 100 USD daha pahalı olduğu kaydedildi.

Şu anda söz konusu yenilikçi cihazlar için ön siparişlerin resmi olarak alınması süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Samsung'un açıklamasına göre, yeni katlanabilir akıllı telefonların küresel ve yerel pazardaki resmi satışlarının bu yılın 7 Ağustos tarihinde başlaması planlanıyor.