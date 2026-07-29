Çin'in COMAC C919 Uçağı Yeni Testten Başarıyla Geçti

·41·Teknoloji
Çin'in COMAC C919 Uçağı Yeni Testten Başarıyla Geçti

Çin'de üretilen ilk orta menzilli yolcu uçağı COMAC C919'un özel yüksek dağ versiyonu, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. CCTV televizyon kanalının haberine göre, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan gökyüzüne yükselen hava aracı, planlanan tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak yeni modifikasyonun oluşturulmasında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu yüksek dağ modifikasyonu, standart C919 temelinde geliştirilmiş olup, dağlık bölgelerdeki zorlu koşullarda hizmet vermesi için tasarlanmıştır. Mühendisler, bu tür koşulların gereksinimlerini tam olarak karşılayabilmesi için uçağın bazı sistemlerini ve gövde yapısını yeniden tasarladılar.

Yüksek dağ versiyonu neden önemli?

Bilindiği üzere, yüksek dağ havalimanlarında hava, deniz seviyesine göre oldukça seyrektir. Bu durum ise motor verimliliğini ve uçağın genel aerodinamik özelliklerini önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle, bu tür ağır koşullarda çalışabilen hava araçları özel bir uyumluluk gerektirir.

Şimdilik COMAC şirketi yeni versiyonun teknik detaylarını ve ticari kullanıma sunulacağı tarihleri açıklamadı. Buna rağmen, söz konusu projenin Çin havacılığı için stratejik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Çin'in coğrafi özellikleri

ixbt.com verilerine göre Çin, dünyada yüksek dağ havalimanları sayısı bakımından açık ara lider konumdadır. Ülkede deniz seviyesinden en az 1524 metre yükseklikte yer alan 43 sivil havalimanı bulunurken, bunlardan 2438 metreden yüksekte 23 tanesi faaliyet göstermektedir.

Bu havalimanlarının çoğunluğu Tibet platosu ve batı bölgelerinde yer almakta olup, karmaşık coğrafi yapı özel teknolojiler gerektirmektedir. İlginç bir şekilde, sadece Çin'de değil, tüm dünyada en yüksek havalimanı olan Daocheng Yading, Sichuan eyaletinde yer almakta olup yüksekliği deniz seviyesinden 4411 metredir.

Hatırlatmak gerekir ki, COMAC C919 hava aracı Airbus A320 ve Boeing 737 modellerine ana rakip olarak yaratılmıştır. Uçak, 158 ila 192 yolcu taşıma ve 5555 kilometreye kadar menzilde uçuş gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. 2023 yılında ilk ticari uçuşunu gerçekleştiren bu liner, halihazırda bir dizi yerli havayolu şirketi tarafından kullanılmaktadır.

COMAC C919HavacılıkÇinAirbusBoeing
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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