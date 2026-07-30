Microsoft ve Yapay Zeka Pazarındaki Rekabet Kızışıyor

·3·Teknoloji
Microsoft ve Yapay Zeka Pazarındaki Rekabet Kızışıyor

Yapay zeka teknolojileri küresel düzeyde hızla gelişirken, Microsoft ana ortakları olan lider yapay zeka laboratuvarlarıyla açık bir rekabete girdi. Bu stratejik dönüşüm, şirketin finansal performansının benzeri görülmemiş bir şekilde arttığı ve rekabet ortamının keskinleştiği bir döneme denk geliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre Microsoft, son mali çeyreğinde 90 milyar dolar gelir ve 35,8 milyar dolar net kâr elde ederek rekor sonuçlar kaydetti. Tamamlanan mali yıl boyunca ise şirketin toplam geliri 331,8 milyar dolar, net kârı ise 133,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ancak devasa finansal başarıların arka planında çıkar çatışmaları ortaya çıkıyor. OpenAI ve Anthropic gibi şirketler sadece modeller oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar ve ajan altyapılarını da genişletiyor. Microsoft yönetimi bu durumun şirketin finansal geleceğini tehlikeye atmasını önlemeye çalışıyor.

Kurumsal Müşteriler ve Güvenlik Meselesi

Microsoft CEO'su Satya Nadella, kurumsal müşterilere birden fazla model kullanmayı ve ajan uygulamaları katmanı için yalnızca tek bir gelişmiş yapay zeka laboratuvarına bağımlı kalmamayı teşvik ediyor. Tek bir tedarikçiye tamamen bağımlı kalmanın, şirketlere iç sırlarını şüpheli üne sahip model üreticilerine açıklama zorunluluğu yüklediğini ve bunun tehlikeli olduğunu vurguluyor.

Kurumsal IT sektörü temsilcileri veri sızıntılarından ve belirli bir tedarikçiye bağımlı (vendor lock-in) kalmaktan aynı ölçüde korkuyorlar. Bu endişeleri dikkate alan Satya Nadella, Wall Street analistleriyle düzenlenen toplantıda Microsoft'un kendi özel modellerini, ajanlarını ve yapay zeka güvenlik hizmetlerini daha uygun fiyatlarla sunmak için elverişli bir fırsata sahip olduğunu açıkça duyurdu.

Platform Mimarisi ve Özgürlük

UBS analisti Karl Keirstead'in yapay zeka endüstrisindeki açık ve kapalı kaynaklı sistemler hakkındaki sorusunu yanıtlayan Satya Nadella, işletmelerin kendi kaderini kendilerinin kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Platformun mimari tasarımının her modeli diğeriyle kolayca değiştirmeye imkan tanınması gerektiğini, yani yönetim mekanizmasının modelden ayrı durmasının şart olduğunu belirtti.

Şu anda Microsoft, GitHub Copilot kodlama ajanını da içeren çeşitli yönetim mekanizmaları ve yapay zeka ajanlarını Copilot markası altında satmaktadır. Bilindiği üzere günümüzde yapay zeka alanındaki fonların büyük bir kısmı tam olarak programlama ve kodlama ajanları oluşturulmasına harcanmaktadır.

MicrosoftOpenAIAnthropicSatya NadellaYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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