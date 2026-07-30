Çin'de Dronların Havada Lazerle Şarj Edilmesi Test Edildi

Çin Sivil Havacılık Üniversitesi araştırmacıları, insansız hava araçlarını doğrudan uçuş sırasında lazer ışını yardımıyla elektrik enerjisiyle beslemeye yönelik yeni deneysel teknolojiyi tanıttı. Bu gelişme, dronların havada kalış süresini önemli ölçüde uzatmak ve pil kapasitesine olan bağımlılığı azaltmak yolunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Lazer enerjisini elektriğe dönüştüren yenilikçi sistem

Ixbt.com'un haberine göre, bu teknolojinin temelini dron kanadının altına monte edilen ultra ince özel bir alıcı oluşturuyor. Alıcı iki katmanlı bir şema temelinde çalışacak şekilde tasarlanmış olup, üst kısmındaki perovskit elementi lazer radyasyon enerjisini elektrik akımına dönüştürüyor. Altında bulunan termo elektrik jeneratör ise çalışma sürecinde oluşan fazla ısıdan ek enerji üretilmesine olanak tanıyor.

Uzmanların önündeki en temel mühendislik görevlerinden biri ekipmanın aşırı ısınmasını önlemekti. İlk testler sırasında alıcı sıcaklığı 80–90 dereceye kadar yükseldi. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla mühendisler ısı transferini azaltan özel nanokristaller kullandılar ve kanat yapısına özel hava kanalları dahil ettiler.

Uçuş sırasında verimliliği artırma çözümleri

Yeni yapı kendine özgü bir şekilde çalışıyor: uçuş sırasında gelen hava akımı sistemi doğal olarak soğuturken aynı zamanda termo elektrik katmanın çalışma verimliliğini daha da artırıyor. Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen testler, yeni teknolojinin lazer enerjisini elektrik akımına dönüştürme katsayısının yüzde 38,49 olduğunu gösterdi.

Gösterim sürecinde elde edilen gücün küçük pervaneli modelin çalışmasını sağlamak için tamamen yeterli olduğu uygulamada kanıtlandı. Şimdilik bu sistem yalnızca deneysel aşamada olsa da mühendisler elde edilen sonuçlardan memnun.

Proje yazarlarının planına göre, bir sonraki aşamada teknolojinin açık alanda gerçek insansız cihazlar yardımıyla test edilmesi öngörülüyor. Eğer bu testler de başarılı bir şekilde tamamlanırsa, gelecekte uzun mesafelere yük taşıyan ve uzun süre havada kalması gereken dronların yönetiminde köklü bir dönüm noktası yaratılması bekleniyor.