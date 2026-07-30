Meta, Kurumsal Yapay Zeka Pazarındaki Faaliyetlerini Genişletiyor

Meta şirketi, kurumsal yapay zeka yönündeki planlarını sadece iş ajanlarıyla sınırlı tutmuyor. ixbt.com'un haberine göre teknoloji devi, bu pazar üzerinde API hizmetleri, doğrudan bilgi işlem gücü satışı ve diğer büyük hizmetleri de sunmayı planlıyor. Bu adım, şirketin ana gelir kaynağı olan reklamcılığın yanı sıra yeni finansal akışlar yaratmasını sağlayacak. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

Bu yılın haziran ayında Meta, müşteri hizmetleri ve günlük operasyonları yürütmek için tasarlanan ilk iş ajanını tanıtmıştı. Ancak Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yatırımcılarla yapılan son çeyrek rapor toplantısında bu konudaki hedeflerin çok daha geniş olduğunu vurguladı. Şirket, ilk olarak milyonlarca reklam veren tabanına hizmet vermeye, yani mesajlaşma uygulamalarında çalışan yapay zeka ajanları sunmaya odaklanacak.

Genişletilmiş özellikler ve yeni hizmetler

Zukerberg'in ifadelerine göre, yeni sistemler işletmelerin müşterileriyle yapay zeka arayüzü aracılığıyla iletişim kurmasını sağlayacak. Şirket, tıpkı geleneksel reklam sisteminde olduğu gibi, girişimcilere yalnızca kesin sonuçlar iletildiğinde ücret alacak. Bu yaklaşımın Meta ile milyonlarca küçük işletme ortağı arasındaki bağları daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Ayrıca Meta, gelecekte sadece küçük işletmelerle sınırlı kalmayıp kendi dahili programlama, geliştirme ve üretkenlik araçlarını da dış müşterilere sunmayı düşünüyor. Şirket bu araçları başlangıçta kendi ihtiyaçları için yaratmış olsa da, artık bunları diğer büyük ve küçük işletmelere de ulaştırmak için büyük fırsatlar görüyor.

Kapasiteler ve gelecek planları

Ancak Zukerberg, kurumsal segmentte satış yapmanın Meta için tamamen yeni bir yön olduğunu ve bunun farklı türde bir yaklaşım gerektirdiğini kabul etti. Bilgi işlem gücü (compute) satışına değinirken şirket, gelir elde etme ihtiyacı ile kendi gelecek planlarını hayata geçirme arasında bir denge kurmaya çalıştığını belirtti.

Meta şu anda bilgi işlem güçlerini satın aldığı fiyattan çok daha yüksek bir primle satma potansiyeline sahip. Buna rağmen Zukerberg, tüm kapasiteleri satıp kısa vadeli kârın peşinden koşmanın akıllıca olmayacağını vurguladı. Şirket, kişisel yapay zeka sistemlerine yaklaştıkça altyapıyı uzun ve kısa vadeli planları içeren bir portföy olarak yönetecektir.