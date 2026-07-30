Mark Zuckerberg, Önümüzdeki Beş Yılda Milyarlarca İnsanın Kişisel AI Ajanına Sahip Olacağını Söyledi

·27·Teknoloji
Mark Zuckerberg, Önümüzdeki Beş Yılda Milyarlarca İnsanın Kişisel AI Ajanına Sahip Olacağını Söyledi

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yatırımcılarla yapılan üç aylık kazanç toplantısında, önümüzdeki beş yıl içinde milyarlarca insanın kendi kişisel AI ajanlarına sahip olacağını belirtti. Ixbt.com'un haberine göre, bu teknoloji kullanıcıların hedeflerini anlayarak, her alanda 7/24 onların çıkarlarını gözetmeye hizmet edecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Zuckerberg'e göre, gelecekte bu tür ajanlar insanlara finans, sağlık, kişisel ilişkiler ve ev yönetimi gibi konularda yakından yardımcı olacak. Ayrıca AI ile etkileşim sürecinde WhatsApp ve şirketin diğer mesajlaşma platformlarının giderek daha fazla önem kazanacağı vurgulandı. Özellikle WhatsApp platformunda Meta AI şimdiden lider bir hizmet haline geldi.

Pazardaki Rekabet ve AI Ajanları

Günümüzde sadece soruları yanıtlamakla kalmayıp, insanların adına pratik eylemler gerçekleştiren AI sistemleri oluşturma çabası sadece Meta'ya özgü değil. Google, arama motorunu güncellerken özel AI ajanlarını temel bir özellik olarak sunarken, Anthropic şirketinin Claude Code programlama ajanı mühendisler arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Buna rağmen Meta, geleceğe yönelik projelerine devasa yatırımlar yönlendirdiği için yatırımcıların güvenini tamamen haklı çıkaramayabilir. Son üç aylık raporun yayınlanmasının ardından Meta hisselerinin değeri yaklaşık %10 oranında düştü. Şirketin artırılmış gerçeklik ve metaverse projelerinden sorumlu olan Reality Labs birimi, bu çeyrekte de yaklaşık 4,6 milyar dolar zarar etti.

Fonlar ve Altyapı Maliyetleri

Meta'nın AI altyapısına yaptığı yatırımlar, serbest nakit akışının keskin bir şekilde düşmesine neden oldu. Mevcut çeyrekte şirketin serbest nakit akışı 784 milyon doları oluşturarak, geçen yılın aynı dönemindeki 8,55 milyar dolara kıyasla %91 oranında azaldı. Buna rağmen harcamalar artmaya devam ediyor.

Özellikle bu hafta Meta ve BlackRock şirketleri, Teksas eyaletinin El Paso şehrinde 14 milyar dolarlık bir veri merkezi inşa etmek için ortaklık kurduklarını duyurdu. Zuckerberg'in vurguladığı gibi, zekayı satmanın doğrudan işlem gücü satmaya kıyasla daha yüksek kar getirmesi bekleniyor.

Şu anda Meta tarafından WhatsApp ve Messenger platformlarında küresel ölçekte hayata geçirilen iş ajanları, bir milyondan fazla işletme tarafından başarıyla benimsendi. Şirket yönetimi, önümüzdeki aylarda ve yıllarda oluşturulan kişisel AI ajanlarının yeni gelir kaynaklarının ve ürünlerin temelini oluşturacağına inanıyor.

Mark ZuckerbergYapay ZekaMetaWhatsAppTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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