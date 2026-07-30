Hongqi, Elektrikli Otomobiller İçin Rekor Hızda Şarj Olan Bataryasını Tanuttu

Elektrikli araç pazarında devrim yaratabilecek önemli bir gelişme duyuruldu. Çin'in tanınmış markası Hongqi, elektrikli araçların şarj sürecini geleneksel akaryakıt istasyonlarındaki sürelerle eşitleyen yeni nesil bir batarya tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi batarya sadece 3 dakika 41 saniyede yüzde 10'dan yüzde 70'e kadar şarj olabiliyor. Bu göstergenin gelecekte tüm endüstri standartlarını değiştirmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde elektrikli araç sahiplerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri uzun süren şarj sürecidir. Hongqi tarafından sunulan yeni teknoloji testlerden başarıyla geçerse, mevcut lider geliştirilmeleri de geride bırakma potansiyeline sahip. Çinli otomobil üreticisinin verilerine göre, bu bataryayı yüzde 97 seviyesine doldurmak için sadece sekiz dakika yeterli oluyor. Şimdilik bu tür sonuçlar yalnızca laboratuvar ortamında kaydedilmiş olsa da şirket henüz seri üretim tarihlerini açıklamadı.

Yeni Kimyasal Yapı ve Yenilikçi Çözümler

Bu ultra hızlı şarj teknolojisi, Hongqi ve China Automotive New Energy Battery Technology (CNET) şirketlerinin ortak çabaları sonucunda geliştirildi. Uzmanlar, hücrelerin tamamen yeni kimyasal bileşimini geliştirmeyi başardılar. Özellikle mühendisler, direnci düşürülmüş geliştirilmiş bir elektrolit ve kompozit karbon kaplı anot kullandılar.

Üreticilerin açıklamasına göre, kullanılan bu yaklaşım hücrelerin iç direncini yaklaşık yüzde 15 oranında azaltmayı mümkün kıldı. İç direncin azalması, enerjinin kısa sürede bataryaya kayıpsız aktarılmasını ve yüksek akımlarda bile kararlı çalışmayı sağlıyor.

Aşırı Isınma Sorununa Güvenli Çözüm

Bilindiği üzere, ultra hızlı şarj sistemlerinin en ciddi dezavantajlarından biri bataryanın aşırı ısınmasıdır. Bu tehlikeyi önlemek için Hongqi mühendisleri özel bir adaptif sıvı soğutma sistemi geliştirdiler. Bu sistem, gerçek zamanlı olarak batarya sıcaklığını izler, şarj gücünü otomatik olarak yönetir ve güvenli bir sıcaklık rejimini korur.

Laboratuvar testleri sırasında ortam sıcaklığının 25 derece olduğu koşullarda ayrı hücreler arasındaki sıcaklık farkının 3 dereceyi geçmediği kaydedildi. Bu da sistemin son derece kararlı ve güvenli olduğunu gösteriyor.

Pazardaki Rekabet ve Beklentiler

Günümüzde bu alanda BYD şirketinin göstergeleri liderler arasında yer alıyor. Özellikle modern elektrikli araçlarda kullanılan ikinci nesil BYD Blade bataryası, devasa şarj istasyonlarına bağlandığında yüzde 10'dan yüzde 70'e yaklaşık beş dakikada şarj oluyor.

Hongqi tarafından sunulan yeni geliştirme ise bu süreyi daha da iyileştirerek dört dakikanın altına düşürdü. Eğer bu teknoloji yakın gelecekte seri üretim elektrikli araçlara entegre edilirse, bu durum araç kullanma kültürünü tamamen değiştirecektir.