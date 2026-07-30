AMD Radeon RX 9050 ekran kartası serbest satışa çıkmayacak

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan 4 GB bellekli Radeon RX 9050 ekran kartı standart perakende satışta yer almayacak. Wccftech kaynaklarına ve şirketin resmi onayına göre, bu grafik hızlandırıcı yalnızca OEM pazarı için tasarlanmış olup ayrı olarak satın alınamayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni grafik kartı, ortak sistemler için özel olarak geliştirilmiştir. Giriş seviyesi oyun segmentindeki müşterilere yüksek genel değer ve uygun maliyetli bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Şu anda bu 4 GB kapasiteli sürümün OEM sistemleri dışında satılması planlanmamaktadır.

Hazır bilgisayarların bileşeni olarak gelecek

Bu yaklaşım sayesinde Radeon RX 9050 kartını yalnızca belirli bölgelerdeki hazır bilgisayar sistemlerinin içinde bulmak mümkün olacak. Şirket bu konudaki politikasını net bir şekilde belirlemiştir ve bu kart, bağımsız olarak bileşen satın alıp kendi bilgisayarını toplayan kullanıcılara yönelik değildir.

Her ne kadar bazen bu tür OEM ürünleri zamanla perakende pazarına da girebilse de, bu defa durum farklı. Uzmanlara göre, yalnızca 4 GB video belleği kapasitesine sahip yeni cihazın günümüzde kendi bilgisayarını topluyan alıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırması pek olası değil.