Microsoft, Anthropic ve OpenAI Yatırımlarından Elde Edilen Geliri Açıkladı

Microsoft şirketi, 2026 mali yılının dördüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin finansal raporunu yayınladı. Bu raporda, şirketin yapay zeka pazarındaki iki temel rakip laboratuvar olan Anthropic ve OpenAI'a yaptığı çok milyarlık yatırımların durumu açıklandı. Verilere göre, söz konusu dönem teknoloji devinin yapay zeka alanındaki finansal performansının farklı sonuçlar gösterdiğini açıkça ortaya koydu. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

Anthropic Projesinden Devasa Gelir

ixbt.com verilerine göre Microsoft, geçtiğimiz çeyrekte Anthropic'e yaptığı yatırımdan net 3,2 milyar dolar net kâr elde etti. Bu durum, şirketin hisse başına düşen seyreltilmiş kazancını (EPS) 33 dolar artırdı. Hatırlatmak gerekirse Microsoft, 2025 yılı Kasım ayında döngüsel bir anlaşma kapsamında Anthropic'e 5 milyar dolar yatırım yapmıştı. İlgili sözleşme gereğince, söz konusu yapay zeka laboratuvarı da karşılığında 30 milyar dolarlık Azure hizmeti satın alma taahhüdünde bulunmuştu.

Şunu belirtmek gerekir ki Microsoft, genellikle Anthropic'teki hisselerinin değerini her çeyrekte düzenli olarak güncellememektedir. Ancak söz konusu çeyrekte kaydedilen 3,2 milyar dolarlık artış o kadar büyüktü ki şirket bunu ayrıca açıklamaya karar verdi. Tek bir çeyrekte elde edilen bu gelir, Microsoft için yıl boyunca OpenAI'dan elde edilen yıllık kâr rakamlarıyla neredeyse aynı seviyede olması uzmanların dikkatini çekti.

OpenAI Yatırımında Kısa Vadeli Düşüş

Anthropic'ten farklı olarak Microsoft, OpenAI'a yaptığı yatırımları her çeyrekte görüşmektedir. Son rapor döneminde OpenAI yönü pek yüksek bir sonuç göstermedi ve yatırım değeri yaklaşık 600 milyon dolar azaldı. Bu durum şirketin hisse başına düşen kazancını 7 dolar azalttı. Günümüzde Microsoft, OpenAI şirketinin yaklaşık yüzde 27 hissesine sahip olup gelir paylaşım mekanizmaları aracılığıyla kazanç elde etmektedir.

Yine de 600 milyon dolarlık bu düşüş, dev ölçekli bir şirket için neredeyse hissedilmeyecek kadar küçük bir rakam olarak kabul edilmektedir. Genel olarak Microsoft, son derece yüksek kârlı bir mali çeyreği tamamlayarak 90 milyar dolar gelir ve 35,8 milyar dolar net kâr kaydetti. Tüm mali yılın sonuçlarına göre ise şirketin toplam geliri 331,8 milyar dolar, net kârı ise 133,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık göstergeler analiz edildiğinde, Microsoft'un OpenAI'a yaptığı yatırımların kendini haklı çıkardığı görülmektedir. Mali yıl boyunca bu yatırım 5 milyar dolar kâr getirerek hisse başına ek gelir sağladı. Uzmanlara göre, yapay zeka teknolojilerine yapılan bu devasa bahisler kısa vadeli dalgalanmalara rağmen Microsoft'un küresel pazarlardaki liderliğini daha da güçlendirmektedir.