Rus devlet şirketi Rosatom, nükleer enerji alanında eşi benzeri görülmemiş bir sonuca imza attı. ixbt.com adresinden edinilen bilgiye göre, şu anda şirket gövdeleri farklı üretim aşamalarında bulunan 13 küçük nükleer reaktörün üretim sürecini gerçekleştiriyor. Bu ekipmanlar, ülkemizde inşa edilmekte olan küçük kapasiteli nükleer güç santralini ve yeni nesil nükleer buzkıranları donatmak için tasarlanmış olup, bu gösterge ulusal nükleer sanayi tarihindeki mutlak rekor olarak kabul edilmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rosatom başkanı Aleksey Likhachev'in bildirdiğine göre, şu anda farklı üretim aşamalarında aynı anda on üç küçük nükleer reaktörün gövdesi bulunuyor. Bu ölçekte paralel üretim daha önce hiç gözlemlenmemişti. Uzmanların görüşüne göre, bu tür yüksek bir gösterge yalnızca teknolojik imkanların genişlediğini değil, aynı zamanda küresel çapta küçük modüler nükleer santrallere ve özel filoya olan talebin arttığını da kanıtlamaktadır.

Özbekistan'daki Nükleer Güç Santrali Projesi İçin Önemli Bir Adım

Üretilen reaktörlerin önemli bir kısmı özellikle Özbekistan için büyük bir önem taşımaktadır. Haberde vurgulandığı üzere, bu on üç reaktör gövdesi arasına Özbekistan'da inşaatına 2026 yılında başlanacak olan küçük kapasiteli nükleer güç santrali için tasarlanan cihazlar da dahil edilmiştir. Bu durum ise ülkemizde hayata geçirilen büyük enerji projesinin maddi-teknik tabanının pratikte şekillendiğini ifade etmektedir.

Küçük kapasiteli nükleer güç santralleri, coğrafi olarak uzak ve merkezi şebekelere bağlanma imkanı kısıtlı olan bölgelerin kesintisiz elektrik enerjisiyle beslenmesinde en verimli çözümlerden biri olarak görülmektedir. Özbekistan'da inşa edilen santralin, ülkenin enerji güvenliğini garanti altına almakta ve ekonomi sektörlerini çevre dostu enerjiyle buluşturmada kritik bir rol oynaması beklenmektedir.

Leningrad Buzkıranı İçin Ekipmanlar Hazır

Reaktör üretim rekorunun yanı sıra Rosatom, 22220 projesindeki evrensel nükleer buzkıran olan «Leningrad» gemisi için tam reaktör ekipmanları kompleksini tamamladı. "ZiO-Podolsk" makine imalat fabrikası RITM-200 modelinin ikinci reaktör ünitesini üretti ve böylece geminin reaktör departmanı için gereken tüm donanım hazır duruma geldi.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki RITM-200 en modern nükleer ünite olarak kabul edilmekte olup, yeni nesil nükleer buzkıranlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu teknoloji, zorlu Arktik koşullarda dahi gemilerin sorunsuz seyretmesini ve yüksek verimlilikle çalışmasını sağlamaktadır. Rosatom'un bu başarıları, küresel nükleer sanayide lider konumların korunmasına hizmet etmektedir.