LG şirketi 2 milyon dolarlık kendi litografi ekipmanını satışa çıkardı

Ixbt.com'un haberine göre, LG Production Engineering Research Institute (LG PRI) yüksek hassasiyetli doğrudan lazer litografi (Laser Direct Imaging, LDI) sisteminin ticari satışını resmi olarak başlattı. Bu gelişmiş cihazın ilk alıcıları arasında LG Innotek ve yabancı baskı devre kartı üreticisi bir şirket yer aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni teknolojik cihazın piyasa fiyatı yaklaşık 2 milyon doları buluyor. LG temsilcilerinin belirttiğine göre, sistem henüz seri üretim aşamasına çıkmış olmasına rağmen şirket şimdiden yeni müşterilerle aktif müzakereler yürütüyor ve bir dizi ortak projeyi hayata geçiriyor.

Fotomasquelerden tamamen vazgeçme

Bu gelişmenin en temel özelliği, geleneksel fotomasquelerden tamamen vazgeçilmesine olanak tanımasıdır. Bunların yerine gerekli görüntü doğrudan ultraviyole lazer yardımıyla oluşturuluyor ve devre doğrudan hammadde yüzeyine aktarılıyor.

Böyle bir yaklaşım üretim hazırlık süresini önemli ölçüde kısaltıyor, ürün tasarımında değişiklik yapma sürecini basitleştiriyor. Ayrıca, özellikle küçük partili ürünlerin üretiminde maliyetlerin düşmesine yardımcı oluyor.

Teknik imkanlar ve hassasiyet

LG verilerine göre bu sistem, boyutu 1,5 ile 3 mikrometre arasında olan unsurları oluşturma kapasitesine sahip. Çalışma hassasiyetini daha da artırmak amacıyla cihaz, pozlama sürecinde malzemenin olası deformasyonlarını gerçek zamanlı olarak izleyen ve telafi eden RTAC (Real-Time Active Compensation) adlı özel bir teknolojiyle donatılmıştır.

Bu durum, boyutu 600 × 600 milimetreye kadar olan büyük boyutlu altlıklarla (substart) çalışmaya imkan tanıyor. Yeni cihaz modern yarı iletken tabanlar ve yeniden dağıtım katmanları (RDL) üretmek üzere tasarlanmış olup, geleneksel baskı devre kartlarından silikon gofretlere ve geleceğin cam altlıklarına kadar çeşitli malzemeleri desteklemektedir.