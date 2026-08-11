Atommash, nükleer santral ekipmanlarının kalitesini kontrol etmek için robotu devreye aldı

Rosatom devlet şirketine bağlı «Atommash» fabrikası, kaynak dikişlerinin kalitesini ultrasonla denetlemek üzere tasarlanan yeni robotik kompleksi hizmete aldı. ixbt.com’un haberine göre cihaz, iki farklı tarama yöntemi kullanarak kusurun türünü ve koordinatlarını yüksek hassasiyetle belirliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rosatom temsilcilerinin açıklamasına göre yeni robot, nükleer reaktörler ve buhar jeneratörleri gibi karmaşık geometrili ürünlerin ultrasonik denetimini insanlardan %30 daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Günümüzde işletmede, nükleer santraller için kritik ekipmanların tahribatsız muayeneden geçirilmesini sağlayan iki robotik kompleks başarıyla çalışıyor.

Üretim verimliliği ve maliyetlerin azaltılması

Uygulanan yenilikçi teknoloji, elde edilen kazanımların yanı sıra üretim sürecinde el emeğinden tamamen vazgeçilmesini sağladı. Özellikle insanların erişmesinin zor olduğu alanlarda tarama işlemlerinin otomatikleştirilmesi sayesinde sarf malzemelerinden tasarruf edildi.

Kurum uzmanları, bu teknolojinin yüksek ekonomik verimliliği, hızı ve kalite standartlarıyla öne çıktığını belirtiyor. Rosatom, bu deneyimi artık diğer sektörlere de aktif biçimde uygulamaya ve yeni bir endüstri standardı sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Nükleer enerji sektörü için ekipman tedariki

İstatistiklere göre «Atommash» işletmesi, 2023 yılından bu yana Rusya iç pazarı ve yurt dışında inşa edilen yeni nükleer santral güç üniteleri için toplam 9 nükleer reaktör ve 35 buhar jeneratörü üretti.

Fabrikanın sipariş defterinde hâlen çok sayıda büyük proje bulunuyor ve bunların üretimi yoğun biçimde sürüyor. Özellikle Mısır’da inşa edilen «El-Dabaa» nükleer santralinin güç üniteleri için en yeni nesle ait iki adet 3+ sınıfı reaktör gövdesi ile 12 buhar jeneratörü hazırlanıyor.