Minisforum, Intel Core i9 İşlemcili Yeni Mini PC'yi Tanıttı

Minisforum, kompakt bilgisayar serisini yüksek performans sunan yeni bir cihazla genişletti. ixbt.com'un haberine göre M1 serisine eklenen bu yeni model, modern bir mobil işlemci ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu mini bilgisayar, kompakt bir kasada yüksek güce önem veren profesyoneller ve oyun tutkunları için tasarlandı; fiyat politikasıyla da dikkat çekiyor. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

Cihazın en önemli özelliği, "kalbi" olan Intel Core i9-13900HX işlemcisidir. Bu çip, önceki M1-1295 modelinde kullanılan Core i9-12950HX işlemciye kıyasla daha verimli çekirdek mimarisi ve artırılmış frekans değerleriyle öne çıkıyor. Bu sayede cihaz, yoğun kaynak gerektiren uygulamalarla çalışırken istikrarlı ve hızlı performans sunuyor.

Teknik özellikler ve bellek yapılandırması

Üretici, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre seçim yapabilmesi için çeşitli bellek yapılandırmaları sunuyor. Özellikle RAM ve depolama diski bulunmayan temel sürümün fiyatı 400 ABD dolarından başlıyor. Bu seçenek, kullanıcıların parçaları kendi tercihlerine göre seçip kurmasına olanak tanıyor.

Hazır çözümleri tercih edenler için 16 GB RAM ve 500 GB SSD içeren sürüm 600 dolar fiyatla sunuluyor. En gelişmiş ve eksiksiz paket ise 32 GB RAM ile 1 TB hızlı depolama alanıyla donatılmış ve 797 dolara satılıyor.

İç yapı ve kablosuz ağlar

Mini PC kasasının içinde iki DDR4 SO-DIMM RAM yuvası ve PCIe Gen4 ×4 arabirimine sahip iki M.2 2280 SSD bağlantı noktası bulunuyor. Bu sayede cihazın belleği gelecekte önemli ölçüde genişletilebiliyor. Kablosuz bağlantı konusunda da cihaz modern gereksinimleri tam olarak karşılıyor: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 teknolojileriyle donatılmış.

Arabirim ve port seçenekleri de oldukça zengin. Kullanıcılar çeşitli çevre birimlerini kolayca bağlayabiliyor. Bunlar arasında ağa bağlanmak için 2,5 Gbit/s hızında bir RJ45 portu, 10 Gbit/s hızında çalışan tam özellikli bir USB-C ve birkaç USB-A portu yer alıyor.

Monitör bağlantısı için DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 TMDS çıkışları bulunuyor; bu çıkışlar yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımını destekliyor. Ayrıca kasaya yerleştirilen üç adet 3,5 milimetrelik ses konektörü, cihazı farklı akustik sistemlerle kullanmayı daha da kolaylaştırıyor.