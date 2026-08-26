Manchester City'nin 100 milyon avroluk yeni yıldızı Bouaddi'den ilk açıklama!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lille kulübünden 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi transferini resmen duyurdu. Uzun vadeli sözleşmeye imza atan Faslı yetenek, kulüp basın birimine verdiği ilk röportajda duygularını gizlemedi ve Manchester ekibine katılmanın çocukluk hayali olduğunu açıkladı.

Genç wunderkind, "City"nin oyun felsefesi ve kulüp yönetiminin kendisine olan güveni hakkında heyecanla konuştu.

Dünyanın en iyi kulübündeyim

Bouaddi, Etihad'a taşınma kararının kariyerindeki en önemli dönüm noktası olduğunu vurguladı:

Benim için Manchester City dünyanın en iyi kulübü. Burada olmak ve nihayet kendime Manchester City oyuncusu diyebilmek gerçek bir hayalin gerçekleşmesi. Uzun yıllardır bu takımı büyük bir ilgiyle takip ediyorum ve sahada sergiledikleri benzersiz oyun tarzı her zaman çok hoşuma gitmiştir. City, her maçta sadece kaliteli ve hücum odaklı bir futbol sergilemeye çalışıyordedi Bouaddi.

Maresca dünyanın en iyi teknik direktörü: Bouaddi'nin Etihad heyecanı

Fas milli takımı oyuncusu, takımın teknik direktörüne olan büyük saygısını da dile getirdi:

Teknik direktör faktörü: Bouaddi Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca yı modern futbolun en güçlü uzmanı olarak nitelendirdi ve onun yönetiminde yeteneklerini daha üst seviyeye taşımaya hazır olduğunu belirtti.

Etihad'daki ilk dakikalar: 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester taraftarlarının önünde, Etihad Stadyumu'nda mavi formayla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini özellikle vurguladı.

Manchester Citynin orta sahayı gençleştirmek ve yeni bir taktiksel güç katmak amacıyla gerçekleştirdiği bu transfer, gelecek yıllar için büyük bir temel olarak değerlendiriliyor.