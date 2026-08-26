Tim Sherwood, ağır mağlubiyet sonrası Tottenham'ı sert bir dille eleştirdi!

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonu, Tottenham için tam anlamıyla soğuk bir duş etkisiyle başladı. Londra ekibi, 1. hafta kapsamında deplasmanda Brentford'a konuk oldu ve beklenmedik bir şekilde 0-3'lük ağır bir mağlubiyet aldı.

Bu başarısızlığın ardından, geçmişte takımı çalıştıran eski teknik direktör ve ünlü futbol yorumcusu Tim Sherwood İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi ve öğrencileri hakkında oldukça sert ve acımasız eleştirilerde bulundu.

«Hem zaman hem de kadro yeterliydi»: Sherwood'dan ağır eleştiri

Tim Sherwood, takımın sezon öncesi hazırlıklarını ve transfer dönemini göz önünde bulundurarak, bu denli zayıf bir performansı hiçbir şekilde mazur görmediğini belirtti:

«Teknik direktörün yeni oyuncularla çalışmak ve taktikleri oturtmak için yeterince zamanı vardı. Ayrıca, istemediği ve elden çıkarmak istediği oyuncular da kulüp tarafından gönderildi. De Zerbi her zaman enerjisi, tutkusu ve yoğun pres anlayışıyla tanınmıştır; sahadaki takımının da tam olarak bu karakteri yansıtması gerekirdi. Ancak sahada hiçbir şey göremedik; oyun gerçekten korkunçtu»ifadelerini kullandı.

De Zerbi yönetiminde başlangıç ve sorunlar

İtalyan teknik adamın Tottenham'daki resmi başlangıcı, taraftarların beklediği hücum odaklı ve göze hoş gelen futboldan oldukça uzak kaldı:

Savunmadaki dağınıklık: Brentford'un hızlı kontra atakları ve duran topları karşısında 'Spurs' savunması hiçbir çözüm üretemedi;

Hücumdaki fikir kısırlığı: De Zerbi'nin imzası olan kısa pas trafiği ve yüksek pres mekanizması, rakibin kompakt savunmasını aşmakta yetersiz kaldı.

2. haftada Newcastle sınavı

Sezona ağır bir mağlubiyetle başlayan Tottenham'ı bir başka zorlu sınav bekliyor: