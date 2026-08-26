Manchester City Sport Direktörü, Bouaddi transferi hakkında neler söyledi?

·3·Spor
Manchester City Sport Direktörü, Bouaddi transferi hakkında neler söyledi?

İngiltere'nin mevcut devi Manchester City 26 Ağustos Çarşamba günü, Fas milli takımının 18 yaşındaki merkez orta sahası Ayyoub Bouaddi ile 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Bu transferin ardından "Cityzens"in yeni sportif direktörü Hugo Viana kulübün resmi sitesine verdiği röportajda, neden özellikle Faslı yeteneğin seçildiğini ve sahadaki benzersiz özelliklerini anlattı.

«18 yaşında böyle bir futbol zekası nadir görülür»: Viana'nın itirafı

Sportif direktör Hugo Viana, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğine büyük güven duyduğunu belirtti:

«Ayyoub'un potansiyeli çok üst düzeyde; modern bir üst düzey orta saha oyuncusu için gereken tüm niteliklere ve özelliklere sahip. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, sahada şimdiden çok yüksek bir futbol zekası sergiliyor.

Enzo Maresca'nın taktik sistemi ve antrenörlük tarzı altında sadece gelişmeye devam edecek», dedi Viana.

Lille'den İngiliz devine: Rakamlar ve deneyim

Genç yaşına rağmen Bouaddi, şimdiden üst düzey futbol atmosferini tatmış durumda:

  • Fransa'daki güvenilir oyunlar: Geçen sezon orta saha oyuncusu, Lille formasıyla tüm kulvarlarda toplam 42 resmi maçtasahaya çıkarak takımının önemli oyuncularından biri oldu ve 1 asist yaptı;

  • Taktiksel istikrar: Topla ilişkisi, oyun görüşü ve savunmadan hücuma geçişteki soğukkanlılığı, Etihad scoutları tarafından yüksek puan aldı.

Manchester Cityyönetimi, bu 5 yıllık sözleşme ile kulübün orta sahasının geleceğini emin ellere teslim ettiğinden şüphe duymuyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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