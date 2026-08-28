Lava, sadece 85 dolarlık Bold N4 Lite akıllı telefonunu tanıttı

Uygun fiyatlı ve günlük temel görevler için tasarlanmış gadget pazarı, bütçe dostu yeni bir cihazla daha genişledi. ixbt.com'un haberine göre, Lava şirketi kullanıcılara pratik ve güvenilir bir iletişim aracı sunmak amacıyla yeni Bold N4 Lite akıllı telefonunu tanıttı. Bu cihaz, arama yapma, mesajlaşma ve temel uygulamaları kullanmayı tercih eden alıcılara yönelik olup fiyatı ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun resmi satışlarının bu yılın 3 Eylül tarihinden itibaren başlaması planlanıyor. Başlangıç fiyatı ise sadece 85 ABD doları. Bu durum, modern bir iletişim aracına sahip olmak isteyen ancak büyük bütçeler ayırmak istemeyen kesim için onu cazip bir seçenek haline getiriyor.

Teknik özellikler ve performans

Cihaz, 960×540 piksel çözünürlüğe sahip 6,56 inç LCD ekran ile donatılmıştır. Akıllı telefonun merkezinde, 28 nm üretim süreciyle üretilen sekiz çekirdekli Unisoc 9863A işlemci yer alıyor. Bu donanım, günlük görevlerin yerine getirilmesinde yeterli düzeyde kararlı bir performans sunuyor.

RAM kapasitesi 3 GB'tır, ancak modern sanal genişletme teknolojisi sayesinde bu değer 6 GB'a kadar artırılabiliyor. Ayrıca, kullanıcı dosyaları ve uygulamaları için 32 GB dahili depolama alanı ayrılmıştır. Eğer bu alan yeterli gelmezse, microSD hafıza kartı ile genişletme imkanı mevcuttur.

Kamera, özerklik ve koruma

Fotoğrafçılık tarafında ise akıllı telefon, günlük basit çekimler ve görüntülü görüşmeler için 8 MP ana kamera ve 5 MP ön kamera ile donatılmıştır. Cihazın en güçlü yanlarından biri 5000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Ancak fiyatı düşük tutmak amacıyla şarj hızı 10 W ile sınırlandırılmıştır.

Yazılım olarak tasarruflu ve optimize edilmiş Android 16 Go Edition sistemi tercih edilmiştir. Güvenliği sağlamak için kasanın yan tarafına parmak izi okuyucusu yerleştirilmiştir. Ayrıca, bütçe dostu bir cihaz için nadir görülen önemli bir özellik olan MIL-STD-810H askeri standartlarına uygun koruma, kullanıcılara ek bir güven veriyor.