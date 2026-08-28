Kozmonot Anna Kikina ISS'den nadir bir ay tutulmasını görüntüledi

·2·Teknoloji
Kozmonot Anna Kikina ISS'den nadir bir ay tutulmasını görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan kozmonot Anna Kikina, Dünya yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yükseklikten kısmi ay tutulması sürecini başarıyla kaydetti. ixbt.com'un haberine göre, 28 Ağustos tarihinde son yılların en büyük ve en derin kısmi ay tutulmalarından biri gerçekleşti ve Dünya'nın gölgesi Ay diskinin tam yüzde 96'sını kapladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu astronomik olayın zirve noktası Moskova saatiyle sabah saatlerine denk geldi. Bilimsel verilere göre, böyle bir durum sadece dolunay evresinde meydana gelebilir. Ay'ın karakteristik kırmızımsı bir renk alması ise güneş ışınlarının Dünya atmosferinde kırılması sonucunda oluşur. Bu doğal süreci yörüngeden gözlemlemek, bulutların engel teşkil etmediği son derece net ve mükemmel koşullarda gerçekleşti.

Uzaydan nadir gözlemler

Roskosmos kozmonot birliğindeki tek kadın olan Anna Kikina için bu uzay görevi ikinci büyük keşif gezisidir. Kendisi, 14 Temmuz tarihinde «Soyuz MS-29» uzay aracı ile ISS-75 ana mürettebatı kapsamında istasyona uçmuştu.

Uzaydan çekilen bu özel kareler sadece bilimsel öneme sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda geniş kitlelerin evrenin sırlarını yakından keşfetmesi için önemli bir görsel kaynak görevi görüyor. Dünya atmosferinin optik özelliklerini yörüngeden kaydetmek, uzmanlara gezegenimizin küresel süreçlerini analiz etme imkanı da tanıyor.

Ay TutulmasıISSAnna KikinaRoskosmosUzay Araştırmaları
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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