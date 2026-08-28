Husanov ilk 11'de mi? Manchester City'nin Crystal Palace karşısındaki muhtemel kadrosu

·22·Spor
Husanov ilk 11'de mi? Manchester City'nin Crystal Palace karşısındaki muhtemel kadrosu

İngiltere Premier Lig 2. hafta maçlarının en heyecan verici ve çekişmeli karşılaşmalarından biri Londra'da oynanacak. Son şampiyon Manchester Citydeplasmanda zorlu rakibi Crystal Palace'a konuk olacak.

Özbek futbolseverler için bu mücadele ayrı bir önem taşıyor. Çünkü prestijli spor yayınları tarafından açıklanan muhtemel kadrolarda Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov Manchester City'nin ilk 11'inde yer alıyor.

Crystal Palace – Manchester CityMuhtemel kadrolar

Her iki kulübün teknik direktörleri de bu kritik maç için en güçlü oyuncularını sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Manchester City'nin beklenen kadrosu:

  • Kaleci: Gianluigi Donnarumma;

  • Savunma: Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Nico O'Reilly;

  • Orta saha ve kanatlar: Felipe Anderson, Marc Guehi, Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo;

  • Forvet: Erling Haaland.

Crystal Palace'ın beklenen kadrosu:

  • Kaleci: Dean Henderson;

  • Savunma: Takehiro Tomiyasu, Chris Richards, Kanvot, Daniel Munoz, Tyrick Mitchell;

  • Orta saha: Adam Wharton, Daichi Kamada, Dwight McNeil, Yeremy Pino;

  • Forvet: Jean-Philippe Mateta.

Maçın hikayesi: Khusanov-Dias ikilisi ve Haaland faktörü

Manchester City savunmasının merkezinde Abdukodir Khusanov ve tecrübeli Portekizli Ruben Dias ikilisinin yer alması, savunma hattını yeni bir seviyeye taşıyabilir. Bununla birlikte, yenilenen orta saha kurgusu ve Erling Haaland'ın golcülüğü takımın en büyük kozu olacak.

Crystal Palace ise Tomiyasu, Kamada ve Mateta gibi yıldızlarıyla kendi evinde dev rakibinden puan almayı hedefliyor.

Premier LigManchester CityCrystal PalaceAbdukodir KhusanovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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