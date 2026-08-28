ABD'nin Seattle şehrinde 1 Eylül 'Özbekistan Bağımsızlık Günü' ilan edildi!
ABD'nin Washington eyaletindeki büyük metropol Seattle şehrinde, Özbekistan'ın devlet bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle tarihi bir karar alındı. Belediye Başkanı Sayın Cathy B. Wilson, resmi bildirgeyi imzalayarak 1 Eylül 2026 tarihini şehir genelinde «Özbekistan Bağımsızlık Günü» olarak ilan etti.
Söz konusu resmi belgede, ülkemizin 35 yıl boyunca kat ettiği egemen kalkınma yolu, derin sosyo-ekonomik reformları ve uluslararası arenadaki itibarı büyük bir takdirle karşılandı.
Özbekistan'ın ekonomik çekiciliği ve bölgesel liderliği
Seattle Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan bildirgede, Özbekistan'ın Orta Asya'dakiyeri ve potansiyeline özel vurgu yapıldı:
Nüfus ve ekonomik büyüme: Özbekistan Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olarak yıllık yüzde 5-6 oranında istikrarlı ekonomik büyüme hızını sergilediği, açık piyasa ekonomisine ve uluslararası entegrasyona olan bağlılığı kaydedildi;
100 milyonluk pazara açılan kapı: Ülkemizin, 100 milyondan fazla tüketiciye sahip bütünleşik bölgesel pazara erişim sağlayan stratejik bir 'kapı' olduğu vurgulandı;
Seattle iş dünyası ile ortaklık: Ticaret, doğrudan yatırımlar, lojistik koridorlar, yüksek teknoloji ve modern enerji sektörlerinde Seattle iş çevreleri ile karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini genişletmek için büyük fırsatların bulunduğu belirtildi;
Diplomatik köprü: İkili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret ve kültürel bağların geliştirilmesinde Özbekistan'ın Seattle Başkonsolosluğu'nun önemli bir rol oynadığı özellikle vurgulandı.
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