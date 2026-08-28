ABD'nin Seattle şehrinde 1 Eylül 'Özbekistan Bağımsızlık Günü' ilan edildi!

·7·Dünya
ABD'nin Seattle şehrinde 1 Eylül 'Özbekistan Bağımsızlık Günü' ilan edildi!

ABD'nin Washington eyaletindeki büyük metropol Seattle şehrinde, Özbekistan'ın devlet bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle tarihi bir karar alındı. Belediye Başkanı Sayın Cathy B. Wilson, resmi bildirgeyi imzalayarak 1 Eylül 2026 tarihini şehir genelinde «Özbekistan Bağımsızlık Günü» olarak ilan etti.

Söz konusu resmi belgede, ülkemizin 35 yıl boyunca kat ettiği egemen kalkınma yolu, derin sosyo-ekonomik reformları ve uluslararası arenadaki itibarı büyük bir takdirle karşılandı.

Özbekistan'ın ekonomik çekiciliği ve bölgesel liderliği

Seattle Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan bildirgede, Özbekistan'ın Orta Asya'dakiyeri ve potansiyeline özel vurgu yapıldı:

  • Nüfus ve ekonomik büyüme: Özbekistan Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olarak yıllık yüzde 5-6 oranında istikrarlı ekonomik büyüme hızını sergilediği, açık piyasa ekonomisine ve uluslararası entegrasyona olan bağlılığı kaydedildi;

  • 100 milyonluk pazara açılan kapı: Ülkemizin, 100 milyondan fazla tüketiciye sahip bütünleşik bölgesel pazara erişim sağlayan stratejik bir 'kapı' olduğu vurgulandı;

  • Seattle iş dünyası ile ortaklık: Ticaret, doğrudan yatırımlar, lojistik koridorlar, yüksek teknoloji ve modern enerji sektörlerinde Seattle iş çevreleri ile karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini genişletmek için büyük fırsatların bulunduğu belirtildi;

  • Diplomatik köprü: İkili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret ve kültürel bağların geliştirilmesinde Özbekistan'ın Seattle Başkonsolosluğu'nun önemli bir rol oynadığı özellikle vurgulandı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beyin tümörü ilk kez yapay zeka destekli ameliyatla alındıBeyin tümörü ilk kez yapay zeka destekli ameliyatla alındıBugün, 20:023 yaşında tahta çıkan kral 34 yaşında hayatını kaybetti3 yaşında tahta çıkan kral 34 yaşında hayatını kaybettiBugün, 19:17Dünyadaki milyarder sayısı hızla arttıDünyadaki milyarder sayısı hızla arttıBugün, 19:063000 yıllık altınlar dört dakikada çalındı3000 yıllık altınlar dört dakikada çalındıBugün, 18:11Doğa mucizesi: Dünyada başında boynuzu olan tek kuş nerede yaşar?Doğa mucizesi: Dünyada başında boynuzu olan tek kuş nerede yaşar?Bugün, 17:11Canlı yayında cinayet: Cesar Gastelum neden öldürüldü? Katiller yakalandıCanlı yayında cinayet: Cesar Gastelum neden öldürüldü? Katiller yakalandıBugün, 16:43
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti