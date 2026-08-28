Real Madrid'den sansasyonel adım: 'Kraliyet Kulübü' Formula 1 ile anlaşma imzaladı

Dünyanın en prestijli futbol kulübü olarak kabul edilen Real Madridmotor sporlarının zirvesi olan Formula 1 ile stratejik bir ortaklık kurdu. İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca'nın haberine göre, 'Kraliyet Kulübü' resmen Formula 1 İspanya Grand Prix'sinin ana sponsoru oldu.

Bu tarihi yarış 11-13 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın başkenti yakınlarında özel olarak inşa edilen yeni ve modern Madrid pistinde gerçekleştirilecek.

Real Madrid'in modern altyapısı ve efsaneleri seferber edilecek

Yapılan anlaşma sadece reklam ve marka iş birliğini değil, aynı zamanda kapsamlı lojistik ve organizasyonel entegrasyonu da içeriyor:

Altyapı kullanımı: Yarış haftası boyunca Real Madrid spor kompleksi ve kulüp altyapısının bazı bölümleri, yeni pistin organizasyonel ve operasyonel kapasitesini artırmak için tamamen seferber edilecek;

Kulüp yıldızları ve efsaneleri merkezde: Organizasyon yetkilileri, Grand Prix kapsamındaki resmi etkinliklerde ve şovlarda Real Madrid'in dünyaca ünlü efsanelerinin, eski oyuncularının ve mevcut yıldızlarının katılımını planlıyor. Bunun, motor sporları ve futbol tutkunları için büyük bir spor şölenine dönüşmesi bekleniyor.

Madrid derbisi Formula 1 pistine mi taşındı?

İspanya Grand Prix'si, Madrid'in iki büyük futbol markasını aynı platformda birleştiren küresel bir spor etkinliğine dönüşüyor: