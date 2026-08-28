Alvarez'in isyanı: Simeone antrenmanı boykot eden yıldız hakkında ne dedi?

·18·Spor
Alvarez'in isyanı: Simeone antrenmanı boykot eden yıldız hakkında ne dedi?

Atletico Madrid kampında büyük bir kriz patlak verdi. Takımın Arjantinli forveti Julián Álvarez Katalan ekibine transferine izin verilmesini açıkça talep ederek takımın resmi antrenmanlarına katılmayı reddediyor.

Ancak 'Los Colchoneros' yönetimi, yıldız oyuncularını La Liga'daki doğrudan rakipleri olan Barcelona'ya satmaya hiç niyetleri olmadığını kesin bir dille belirtti. Yaşanan gergin duruma takımın teknik direktörü Diego Simeone resmi olarak yanıt verdi.

«Dönerse önemli bir oyuncu olduğunu hissettireceğiz»

Diego Simeone, yaşanan anlaşmazlığa rağmen vatandaşı olan forveti takıma geri döndürmeye ve ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu açıkladı:

  • Destek vermeye hazır: «Julián Álvarez takıma döndüğünde, kendisini gerçekten önemli ve değerli bir futbolcu olarak hissetmesi için gereken her şeyi ona sunacağız» dedi Simeone;

  • Durumu düzeltme imkanı: Teknik direktör, forvetin bu kararından sonra takımla uzlaşabileceğine inandığını belirtti: «Julián bugünkü durumu düzeltebilir mi? Hayatta insanın sağlığı yerindeyse, her şeyi değiştirmek ve yeniden inşa etmek mümkündür».

Atletico ve Barcelona arasındaki transfer düğümü

Madrid devi ile futbolcu arasındaki çatışma şu faktörler nedeniyle gerginleşiyor:

  • Atletico'nun prensip kararı: Madrid ekibi, La Liga şampiyonluk yarışındaki ana rakibini güçlendirmek istemiyor ve transfere veto koydu;

  • Antrenman boykotunun sonuçları: Álvarez'in takım etkinliklerini kasıtlı olarak kaçırması kulüp içi disiplin cezalarına yol açabilir, ancak Simeone durumu sakin ve diplomatik yollarla çözmekten yana.

Julián ÁlvarezDiego SimeoneAtletico MadridBarcelonaLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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