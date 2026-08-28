«Diğer teklifleri reddettim»: Behruz Karimov neden Lugano'ya transfer olduğunu açıkladı
Özbekistan milli takımının yetenekli savunma oyuncusu Behruz Karimov, İsviçre'nin Lugano kulübüne katıldıktan kısa bir süre sonra Avrupa arenasında ilk maçına çıktı. Savunmacı, UEFA Konferans Ligi kapsamında Maccabi Tel-Aviv'e karşı oynanan kritik maçta yedek kulübesinden gelerek takımının bir üst tura yükselmesine önemli katkıda bulundu.
Maçın ardından Özbek lejyoner, Lugano kulübünün resmi basın servisine verdiği kapsamlı röportajda Avrupa'ya uyum sürecini, Dünya Kupası izlenimlerini ve kişisel planlarını anlattı.
«Birçok teklif arasından Lugano'yu seçtim»
Behruz Karimov, Avrupa'ya transferi ve takım seçimi konusundaki kararına değindi:
Sıcak karşılama ve yüksek motivasyon: «Lugano benim için büyük futbol dünyasına açılan bir basamak olacak. Takımda beni çok samimi karşıladılar. Bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Küçüklüğümden beri Avrupa takımlarında oynamayı hayal etmişimdir, bu yüzden motivasyonum şu an son derece yüksek;
Dünya Kupası sonrası teklifler: Dünya Kupası maçlarından sonra birçok yabancı kulüpten resmi teklifler aldık. Hepsini detaylıca inceledik ve sonunda Lugano seçeneğinin en doğrusu olduğuna karar verdik», dedi futbolcu.
Dünya Kupası tecrübesi, dil öğrenimi ve taraftarlara mesaj
Genç savunmacı, milli takımla kazandığı deneyim ve saha dışındaki hayatı hakkında konuştu:
Korkusuz oyun felsefesi: «Dünya Kupası'na katılmak benim için büyük bir okul oldu. Sahada mümkün olduğunca kaleye şut çekmeye ve hiçbir şeyden korkmadan oynamaya çalışıyorum. Heyecanımı yendiğimde tüm potansiyelimi ortaya koyabiliyorum;
İki yabancı dil: Saha dışında sakin bir ortamı seviyorum. Şu anda takımla tam anlamıyla iletişim kurabilmek için İngilizce ve İtalyanca öğreniyorum;
Taraftarlara çağrı: Lugano taraftarlarından bizi her zaman desteklemelerini istiyorum. Güzel ve galibiyet dolu oyunlarla onları mutlu edeceğiz. Haydi Lugano!»
Uzun vadeli sözleşme: 2031 yılına kadar anlaşma
Transfer rotası: Özbek savunmacı, Termez'in Surkhon kulübünden İsviçre devine transfer oldu;
Sözleşme süresi: Lugano yönetimi, genç yetenekle 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.
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