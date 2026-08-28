«Diğer teklifleri reddettim»: Behruz Karimov neden Lugano'ya transfer olduğunu açıkladı

Sıcak karşılama ve yüksek motivasyon: «Lugano benim için büyük futbol dünyasına açılan bir basamak olacak. Takımda beni çok samimi karşıladılar. Bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Küçüklüğümden beri Avrupa takımlarında oynamayı hayal etmişimdir, bu yüzden motivasyonum şu an son derece yüksek;