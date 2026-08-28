0-4'lük utanç verici mağlubiyetin ardından: Salah tüm gerçekleri açıkladı

·5·Spor
0-4'lük utanç verici mağlubiyetin ardından: Salah tüm gerçekleri açıkladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Türkiye'den Trabzonspor, sahasında Macaristan'ın Ferencváros takımına 0-4'lük ağır bir skorla mağlup oldu. İki maçın toplamında (ilk maçta da 1-0 kaybetmişlerdi) turnuvaya veda eden Trabzonspor, yoluna artık UEFA Konferans Ligigrup aşamasında devam edecek.

Ağır mağlubiyet ve taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı bir dönemde, takımın lideri Mohamed Salah resmi bir açıklama yaparak takıma ve kulüp projesine olan bağlılığını yineledi.

“Başarısızlıkları kupalara dönüştürmeyi öğrendim”

Mısırlı yıldız, futbol kariyeri boyunca birçok zorlukla karşılaştığını ve bu mağlubiyetin kendisini hedeflerinden saptıramayacağını vurguladı:

  • Mağlubiyetler bir motivasyon kaynağıdır: “Kariyerimde hiçbir şey kolay elde edilmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun ayrılmaz bir parçasıdır. Ben bu tür durumları yeni bir güç, motivasyon ve gelecekteki kupalara dönüştürmeyi öğrendim” dedi Salah.

  • Trabzonspor projesine inanç: “Trabzonspor benim takımım ve tüm kalbimle bu kulüp projesinin bir parçasıyım. Dün yaşananlar bu düşüncemi asla değiştirmez.

  • Başarıya inanç: Taraftarların ve yönetimin bizden beklentilerinin çok yüksek olduğunu biliyorum. Tüm planlarımızın gerçekleşeceğine ve büyük zaferlere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. ‘Buraya kazanmaya geldim’ sözüm benim için sadece boş bir ifade değil.”

Trabzonspor'un Avrupa'daki yeni yolu: Konferans Ligi

Avrupa Ligi'ndekibeklenmedik başarısızlığa rağmen, Türk kulübü için Avrupa sezonu henüz bitmedi:

  • Konferans Ligi'ne geçiş: Takım, Avrupa Ligi play-off'larında elendiği için kıtanın üçüncü seviyedeki prestijli kupası olan UEFA Konferans Ligi'nin grup aşamasına katılım hakkı kazandı.

  • Yeni hedef — kupa: Mohamed Salah ve takımı için Konferans Ligi'nde üst turlara çıkma ve uluslararası bir kupa için mücadele etme şansı devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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