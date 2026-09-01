Xiaomi 18 Pro Max amiral gemisinde yeni yüksek çözünürlüklü kamera yer alacak

·0·Teknoloji
Xiaomi 18 Pro Max amiral gemisinde yeni yüksek çözünürlüklü kamera yer alacak

Akıllı telefon pazarında lider konumda bulunan Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi cihazında mobil fotoğrafçılık yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Akıllı telefon dünyasından gelen son haberlere göre, gelecekte tanıtılması beklenen Xiaomi 18 Pro Max modeli, kendine has gelişmiş bir kamera sistemi ile donatılacak. Bu yeniliğin mobil fotoğrafçılık tutkunları için ciddi bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayını ve tanınmış Çinli içeriden bilgi sağlayan Smart Pikachu'nun verilerine göre, gelecek amiral gemisi yüksek çözünürlüklü Lofic teknolojisine dayalı 200 megapiksel ana sensöre sahip ilk cihaz olacak. Bu teknoloji, görüntü kalitesini artırmayı ve ışık işleme sürecini önemli ölçüde iyileştirmeyi mümkün kılıyor. Sonuç olarak kullanıcılar, her türlü koşulda net ve detay açısından zengin kareler elde etme imkanına sahip olacaklar.

Alman tarzı işleme

Cihazın dikkat çeken yönlerinden biri de görsel işleme tarzıdır. İçeriden bilgi sağlayan kaynağın belirttiğine göre, yeni akıllı telefon kamerası kendine has Alman tarzı bir görüntü işleme mekanizmasına dayanıyor. Bu yaklaşım, çekim sürecinde doğallığı ve profesyonel estetiği korumaya hizmet ediyor.

Ayrıca kamerada yapay zeka tabanlı uyarlanabilir renk işleme fonksiyonu uygulanacak. Bu sistem, hazır fotoğraflara ek bir işlem yapmadan, doğrudan sosyal ağlar veya kişisel arşiv için kullanılabilir hale getirmek üzere özel olarak ayarlanmıştır. Bu durum, günlük kullanımda kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlarken, fotoğrafların evrensel bir şekilde çıkmasını garantiliyor.

Yapay zeka yetenekleri

Modern teknoloji dünyasında yapay zekanın rolü günden güne artıyor ve Xiaomi bu konuda da gelişmiş çözümler sunuyor. Akıllı ağlar ve bulut teknolojileri, cihazın kamera yeteneklerini daha da genişletmeye hizmet ediyor.

Belirtildiğine göre Xiaomi, Leica ile iş birliği içinde bulut tabanlı büyük bir yapay zeka modeli kullanacak. Bununla birlikte, akıllı telefonun kendi içinde çalışan özel bir yerel yapay zeka modeli de yüklenecek. Bu iki sistemin uyumu, verilerin hızlı bir şekilde işlenmesini ve en iyi sonucun sunulmasını mümkün kılıyor.

Şimdilik Xiaomi 18 serisine dair tüm sırlar açıklanmamış olup, uzmanlar cihazın resmi tanıtımı yaklaştıkça ek bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyorlar. Bu amiral gemisinin mobil teknoloji pazarında ciddi bir rekabet ortamı yaratacağı şüphesiz.

XiaomiAkıllı TelefonKameraTeknolojilerYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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