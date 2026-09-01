Real Madrid 230 milyon avro harcayacak: Ousmane Diomande transferinin tüm finansal sırları

İspanyol devi Real Madrid, bir sonraki büyük transferini gerçekleştirmek üzere. Saygın Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Madrid ekibi Fildişili yetenekli futbolcu Ousmane Diomande'nin bonservis bedeli, uzun vadeli maaşı ve vergi yükümlülükleri dahil olmak üzere toplamda 230 milyon avro harcayacak.

Bu anlaşma, Real Madrid tarihindeki finansal açıdan en büyük ve en pahalı transferlerden biri olarak kaydediliyor.

230 milyon avro nereye harcanacak? (Transfer matematiği)

Madrid devinin harcama kalemleri şu şekilde dağılıyor:

130 milyon avro — doğrudan bonservis bedeli: Kulüp, futbolcu için 105 milyon avroyu garanti ücret olarak ödeyecek, kalan 25 milyon avro ise çeşitli performans bonusları şeklinde verilecek;

98 milyon avro — 7 yıllık maaş ve vergi fonu: Ousmane Diomande'nin yıllık net maaşı (vergiler sonrası) 7 milyon avro olacak. Yedi yıl boyunca kendisine toplam 49 milyon avro net maaş ödenecek;

49 milyon avro — devlet hazinesine vergi: İspanya vergi yasalarına göre, futbolcunun maaşından kesilecek olan 49 milyon avro daha doğrudan devlet bütçesine aktarılacak.

2033 yılına kadar sürecek uzun vadeli sözleşme

Anlaşmanın gelecek perspektifi: