Luis de la Fuente, Rodri'yi İspanyol futbolunun Messi'si olarak nitelendirdi

·15·Spor
Luis de la Fuente, Rodri'yi İspanyol futbolunun Messi'si olarak nitelendirdi

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, orta saha oyuncusu Rodri'nin Manchester City'den Barcelona'ya transferinin ardından oyuncunun performansını övgüyle değerlendirdi. Milli takım hocası, kendi defansif orta saha oyuncusunu Lionel Messi ile kıyaslayarak, onun her takıma kolayca uyum sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Bu transfer, 2026 yılının en sansasyonel ve önemli geçişlerinden biri oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Radio Marca'ya verdiği röportajda Luis de la Fuente, Rodri'nin sadece milli takım düzeyinde değil, kulüp düzeyindeki önemine de vurgu yaptı. Uzman isim, futbolcunun yeni ligine uyum sağlarken zorluk yaşamayacağını, yüksek kalitesinin her türlü taktik sisteme uygun olduğunu belirtti. Ona göre, orta saha oyuncusu kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi.

İspanya liginin prestijinin artması hakkında

Rodri'nin Katalan kulübüne transferi, ülke iç ligi için de büyük bir olay. De la Fuente, dünya çapındaki yıldız futbolcuların İspanya La Liga'da forma giymesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ona göre, bu seviyedeki İspanyol yıldızların kendi ülkelerinin ligine dönmesi turnuvanın kalitesini daha da artıracak ve rekabeti güçlendirecektir.

Ayrıca teknik direktör, yurt dışında oynayan diğer İspanyol futbolcuların da gelecekte kendi ülkelerinin kulüplerine dönerek yüksek potansiyellerini sergilemelerini istediğini ifade etti. Bu durumun sadece kulüpler için değil, tüm İspanyol futbolunun geleceği için de olumlu bir etki yaratacağı vurgulandı.

Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalaması

Sohbet sırasında Luis de la Fuente, kısa süre önce Arjantin milli takımındaki kariyerini noktalayan Lionel Messi'ye de değindi. Hatırlatmak gerekirse, 2026 Dünya Kupası finali İspanya ve Arjantin arasında oynanmış ve bu maç efsanevi forvet için Albiceleste formasıyla son karşılaşma olmuştu.

İspanya hocası, Messi'nin dünya futboluna yaptığı büyük katkıyı ve ölümsüz mirasını takdirle karşıladı. Onun ifadesine göre, böyle büyük bir futbolcunun başarılarını değerlendirmek için yılların geçmesini beklemeye gerek yok, çünkü efsanevi statüsü şimdiden herkes tarafından biliniyor ve o, futbolseverler için her zaman bir minnet sembolü olarak kalacak.

Ispaniya ustozi Messining jahon futboliga qoʻshgan ulkan hissasi va uning oʻlmas merosini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, bunday buyuk futbolchining yutuqlarini baholash uchun yillar oʻtishini kutish shart emas, chunki uning afsonaviy maqomi hozirning oʻzida hammaga ayon va u futbol muxlislari uchun doimo minnatdorchilik timsoli boʻlib qoladi.

RodriLuis de la FuenteLionel MessiBarcelonaLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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