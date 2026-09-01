Özbekistan bayrağı Tahran'daki Azadi Kulesi'ne yansıtıldı (video)

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Özbekistan bayrağı Tahran'daki Azadi Kulesi'ne yansıtıldı (video)

Özbekistan Cumhuriyeti'nin devlet bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle İran'ın başkenti Tahran'da sembolik bir etkinlik düzenlendi. Şehrin ünlü Azadi Kulesi, Özbekistan devlet bayrağının renkleriyle aydınlatılarak iki ülke arasındaki dostane ilişkileri simgeleyen bir manzara oluşturuldu.

Gece Tahran semalarındaki kuleye yansıtılan renkli aydınlatma görüntüsü, sosyal medyada da ilgi odağı olabilecek etkileyici bir manzara sundu.

Azadi Kulesi Özbekistan renklerinde

Tahran'ın ana sembollerinden biri sayılan Azadi Kulesi, bağımsızlık bayramı vesilesiyle Özbekistan bayrağına özgü mavi, beyaz ve yeşil renkler, onları ayıran kırmızı çizgilerle aydınlatıldı.

Kulenin gece görünümünde, Özbekistan devlet bayrağı sembollerinin mimari yapıya yansıtıldığı görülüyor.

Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü

2026 yılında Özbekistan devlet bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlanmaktadır.

Bağımsızlık günü vesilesiyle ülkenin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde, uluslararası kuruluşlarda ve ortak ülkelerde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi bir gelenek haline gelmiştir.

Tahran'daki aydınlatma da Özbekistan'ın milli bayramına yurt dışında gösterilen ilginin sembolik bir ifadesi oldu.

Görüntüde başka hangi semboller yer alıyor?

Kuleye yapılan projeksiyonda Özbekistan bayrağının ana renklerinin yanı sıra yıldızlar ve hilal şeklindeki tasvirler de göze çarpıyor.

Özellikle beyaz ve yeşil renklerin uyumu ile üst kısımdaki mavi fon, yapıyı Özbekistan devlet bayrağıyla bağlantılı sembolik bir görünüme kavuşturdu.

Tahran merkezindeki ünlü kulenin Özbekistan renklerinde aydınlatılması, ülke bağımsızlığı vesilesiyle kendine has sembolik bir tebrik oldu.

Azadi — Tahran'ın ünlü sembollerinden biri

Azadi Kulesi, Tahran'daki en tanınmış mimari yapılardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle uluslararası etkinlikler veya milli günler vesilesiyle farklı renklerde aydınlatılması geniş kamuoyunun dikkatini çeker.

Bu kez ise kulenin Özbekistan bayrağı renklerinde parlaması, ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümüne ithaf edildi.

Böylece, Tahran'daki Azadi Kulesi, Özbekistan'ın bağımsızlığı onuruna milli bayrak renklerinde aydınlatılarak iki devlet arasındaki dostane ilişkilerin etkileyici sembollerinden biri haline geldi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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