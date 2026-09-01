Vivo X500 Pro akıllı telefonu 4K formatında yüksek hızlı video kaydı sunuyor

Mobil teknoloji pazarı hızla gelişirken, üreticiler fotoğraf ve video kayıt yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor. ixbt.com'un haberine göre Vivo, yeni amiral gemisi cihazlarından biri olan Vivo X500 Pro akıllı telefonunun kamera sistemiyle ilgili önemli bilgileri açıkladı ve mobil fotoğrafçılık tarihinde ilk kez ultra yüksek kare hızına sahip 4K videoyu sunacağını duyurdu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcisi Han Bosyao, yeni cihazın Zeiss Ultra Dynamic ana kamera ile donatılacağını ve akıllı telefonlar arasında bir ilk olarak saniyede 240 kare hızında 4K video kaydetme imkanı sunacağını belirtti. 30 fps standart kayıt ile karşılaştırıldığında bu sistem, sekiz kat daha fazla kare yakalayarak videonun kaliteden ödün vermeden yavaşlatılmasına olanak tanıyor.

Yenilikçi enterpolasyon ve üst düzey yavaşlatma

Ancak Vivo mühendisleri bu değerlerle sınırlı kalmadı. Özel olarak geliştirilen kare enterpolasyon algoritmaları sayesinde akıllı telefon, 4K formatında eşdeğer olarak 480 ve hatta 960 fps hızında yavaşlatılmış videolar oluşturabiliyor. Bu, kullanıcılara sırasıyla 16 ve 32 kata kadar etkileyici yavaşlatma efektleri sunuyor.

Bu ileri teknoloji, özellikle doğadaki hızlı süreçleri, örneğin su sıçraması, baloncukların patlaması ve gözle görülmesi zor diğer hızlı hareketleri kaydetmek için oldukça kullanışlıdır. Şirket ayrıca, normal hızdan yavaş çekim moduna geçişte pürüzsüz geçişler sağlayan özel bir hız kontrol algoritması da vaat ediyor.

Portre çekimi ve kalite güvencesi

Yeni cihazın geliştirilmesinde temel odak noktası, 4K çözünürlükte yüksek görüntü kalitesini korumak olmuştur. Yüksek kare hızlı videoların işlenmesi sırasında görüntünün netliği ve doğallığının kaybolmaması için modern yazılımlar devreye girecek.

Bunun yanı sıra Vivo X500 Pro, portre video çekim yeteneklerine de özel önem veriyor. Habere göre, güçlü ışık karşıtlığında ve arkadan gelen sert ışık altında bile akıllı algoritmalar, insan yüzündeki tüm ince detayları net bir şekilde koruyarak görüntünün doğal görünmesini sağlıyor.