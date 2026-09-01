Vivo X500 Pro akıllı telefonu 4K formatında yüksek hızlı video kaydı sunuyor

·0·Teknoloji
Vivo X500 Pro akıllı telefonu 4K formatında yüksek hızlı video kaydı sunuyor

Mobil teknoloji pazarı hızla gelişirken, üreticiler fotoğraf ve video kayıt yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor. ixbt.com'un haberine göre Vivo, yeni amiral gemisi cihazlarından biri olan Vivo X500 Pro akıllı telefonunun kamera sistemiyle ilgili önemli bilgileri açıkladı ve mobil fotoğrafçılık tarihinde ilk kez ultra yüksek kare hızına sahip 4K videoyu sunacağını duyurdu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcisi Han Bosyao, yeni cihazın Zeiss Ultra Dynamic ana kamera ile donatılacağını ve akıllı telefonlar arasında bir ilk olarak saniyede 240 kare hızında 4K video kaydetme imkanı sunacağını belirtti. 30 fps standart kayıt ile karşılaştırıldığında bu sistem, sekiz kat daha fazla kare yakalayarak videonun kaliteden ödün vermeden yavaşlatılmasına olanak tanıyor.

Yenilikçi enterpolasyon ve üst düzey yavaşlatma

Ancak Vivo mühendisleri bu değerlerle sınırlı kalmadı. Özel olarak geliştirilen kare enterpolasyon algoritmaları sayesinde akıllı telefon, 4K formatında eşdeğer olarak 480 ve hatta 960 fps hızında yavaşlatılmış videolar oluşturabiliyor. Bu, kullanıcılara sırasıyla 16 ve 32 kata kadar etkileyici yavaşlatma efektleri sunuyor.

Bu ileri teknoloji, özellikle doğadaki hızlı süreçleri, örneğin su sıçraması, baloncukların patlaması ve gözle görülmesi zor diğer hızlı hareketleri kaydetmek için oldukça kullanışlıdır. Şirket ayrıca, normal hızdan yavaş çekim moduna geçişte pürüzsüz geçişler sağlayan özel bir hız kontrol algoritması da vaat ediyor.

Portre çekimi ve kalite güvencesi

Yeni cihazın geliştirilmesinde temel odak noktası, 4K çözünürlükte yüksek görüntü kalitesini korumak olmuştur. Yüksek kare hızlı videoların işlenmesi sırasında görüntünün netliği ve doğallığının kaybolmaması için modern yazılımlar devreye girecek.

Bunun yanı sıra Vivo X500 Pro, portre video çekim yeteneklerine de özel önem veriyor. Habere göre, güçlü ışık karşıtlığında ve arkadan gelen sert ışık altında bile akıllı algoritmalar, insan yüzündeki tüm ince detayları net bir şekilde koruyarak görüntünün doğal görünmesini sağlıyor.

VivoVivo X500 ProAkıllı Telefonlar4K VideoKamera
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vivo X500 Pro Max gelişmiş kamera özellikleriyle tanıtılıyorVivo X500 Pro Max gelişmiş kamera özellikleriyle tanıtılıyorBugün, 15:20Xiaomi iki tamburlu kompakt çamaşır makinesini tanıttıXiaomi iki tamburlu kompakt çamaşır makinesini tanıttıBugün, 14:29SpaceX tarihinde ilk kez Starship uzay aracıyla Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlatmayı planlıyorSpaceX tarihinde ilk kez Starship uzay aracıyla Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlatmayı planlıyorBugün, 13:54Xiaomi 18 Pro Max amiral gemisinde yeni yüksek çözünürlüklü kamera yer alacakXiaomi 18 Pro Max amiral gemisinde yeni yüksek çözünürlüklü kamera yer alacakBugün, 12:58Apple eski bir çalışanına karşı açılan davada yeni kanıtlar sunduApple eski bir çalışanına karşı açılan davada yeni kanıtlar sunduBugün, 05:24Enough Phone: Çıkarılabilir bataryalı kompakt akıllı telefon duyurulduEnough Phone: Çıkarılabilir bataryalı kompakt akıllı telefon duyurulduBugün, 04:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı