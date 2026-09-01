Vivo X500 Pro Max gelişmiş kamera özellikleriyle tanıtılıyor

·0·Teknoloji
Vivo X500 Pro Max gelişmiş kamera özellikleriyle tanıtılıyor

Akıllı telefon pazarında mobil fotoğrafçılık yeteneklerini yeni bir seviyeye taşımayı hedefleyen büyük bir cihaz daha hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, Smart Pikachu takma adıyla bilinen ünlü bir içeriden öğrenen kişi, Vivo X500 serisinin en gelişmiş modeli olan Vivo X500 Pro Max akıllı telefonu hakkında ilginç bilgiler paylaştı. Yeni cihazın sadece yüksek performansıyla değil, aynı zamanda mobil fotoğrafçılık tutkunlarını şaşırtacak benzersiz optik yetenekleriyle de öne çıkması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, amiral gemisinin üçlü ana kamerası fotoğraf ve video kalitesini kökten iyileştirmek için tasarlandı. Özellikle ana modül, profesyonel düzeydeki gimbal veya stedicam benzeri bir süspansiyon seviyesinde optik stabilizasyon sistemi ile donatılacak. Bu teknoloji, hareket halindeyken bile cihazın titremelerini son derece etkili bir şekilde telafi ederek net fotoğraflar ve akıcı videolar çekilmesine olanak tanır.

Rekor düzeyde periskop modülü ve yüksek kare hızı

Cihazın periskopik telefoto lensi de dikkat çeken özelliklere sahip. İçeriden öğrenen kişi, bu lensin günümüzde mevcut olan tüm periskop kameralar arasında en büyük sensör boyutuna sahip olacağını belirtiyor. Bu durum, uzaktaki nesneleri yakınlaştırarak çekerken ışık alım kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Daha önce şirket temsilcisi Han Boxiao da Vivo X500 serisinin temel özelliklerinden birini açıklamıştı. Ona göre Vivo X500 Pro modeli, 4K formatında saniyede 240, 480 ve hatta 960 kare hızında video kaydı yapabilen tarihteki ilk akıllı telefon olacak. Görüntü işleme sürecinde Zeiss Ultra Dynamic ana kamerası önemli bir rol oynayacak.

MediaTek ile iş birliği ve yeni işlemci

Teknolojik gelişmeler ışığında Vivo, MediaTek ile birlikte özel bir yeni çip geliştirdiğini de doğruladı. Bu iş birliği, sadece genel performansı artırmayı değil, aynı zamanda AI ve görsel algoritmalar yardımıyla fotoğraf ve videoları işleme yeteneklerini daha da genişletmeyi hedefliyor.

Şimdilik Vivo X500 Pro Max modelinin resmi tanıtım tarihi ve küresel pazara çıkış zamanı açıklanmadı. Buna rağmen, sızdırılan bu bilgiler gelecek nesil amiral gemilerinin mobil fotoğrafçılık alanındaki rekabeti daha da kızıştıracağını gösteriyor. Uzmanlar, bu akıllı telefonun tanıtımını büyük bir merakla bekliyor.

VivoVivo X500 Pro MaxAkıllı TelefonlarMobil FotoğrafçılıkYeni Teknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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