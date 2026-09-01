NASA, Neil Gehrels Swift teleskobunu yeniden devreye aldı

NASA uzay ajansı, efsanevi Neil Gehrels Swift yörünge gözlemevini bilimsel gözlem moduna geri döndürdü. ixbt.com cihazın yörünge alçalmasını yavaşlatmayı amaçlayan özel bir moddaki aylık aranın ardından görevine geri döndüğünü bildirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, 26 Ağustos tarihinde uzmanlar, üç bilimsel cihazdan ikisini; XRT X-ışını teleskobu ile UVOT ultraviyole ve optik teleskobunu yeniden açtılar. Bu ekipmanlar, aerodinamik direnci azaltmak ve cihazın yörüngede kalma süresini uzatmak amacıyla şubat ayında kapatılmıştı.

Uzay araçları ve kurtarma görevinin başarısızlığı

Şimdilik üçüncü cihaz olan BAT gama ışını teleskobu kapalı kalmaya devam ediyor. Bu cihaz, enerji tasarrufu sağlamak ve güneş panellerinin yönünü değiştirerek atmosferik direnci daha da azaltmak amacıyla nisan ayında durdurulmuştu. NASA yetkililerinin planına göre, bu cihaz da önümüzdeki haftalar içinde tamamen devreye alınacak.

Aslında Swift teleskobunu daha yüksek bir yörüngeye taşımak için Katalyst Space şirketinin LINK özel aracı kullanılması planlanmıştı. 3 Temmuz'da gerçekleştirilen fırlatmanın ardından uzay aracı gözlemevine yaklaşıp onu kavraması gerekiyordu. Ancak görev planlandığı gibi gitmedi: yönelim sisteminin üç tepki tekerleğinden ikisi arızalandı ve itki sistemi işlevini kısmen kaybetti. Sonuç olarak, 19 Ağustos'ta NASA ve Katalyst bu girişimden resmen vazgeçti.

Teleskobun geleceği ve son aşama

2004 yılında uzaya fırlatılan Swift, başlangıçta sadece iki yıllık bir hizmet ömrü için tasarlanmış olmasına rağmen, bugün 21 yılı aşkın süredir başarıyla çalışmaya devam ediyor. Bu süre zarfında gama ışını patlamaları ve diğer kısa süreli kozmik olayları incelemede temel araçlardan biri haline geldi.

Ancak temel sorun, teleskobun kendi itki sisteminin bulunmamasıdır. Yüksek güneş aktivitesi nedeniyle Dünya atmosferinin üst katmanları genişleyerek direnci artırdı ve cihazın yörüngesi hızla alçalmaya başladı. NASA'nın tahminlerine göre, önümüzdeki bir-iki ay içinde Swift yaklaşık 300 kilometre yüksekliğe inecek ve ardından düşüş süreci hızlanacaktır. Yörüngeyi yükseltmek için başka bir yöntem bulunamazsa, gözlemevinin 2026 sonuna kadar Dünya atmosferine girerek büyük ölçüde yanması bekleniyor. O zamana kadar cihaz, bilimsel programını yerine getirmeye devam edecek.