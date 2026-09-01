Flick, Messi'nin büyük kariyerini değerlendirdi: Efsaneye büyük saygı

Zamanın hükmü ve güzel bir kariyer: «Bir yandan gidişi benim için çok üzücü ama hayat böyle ve zaman kendi hükmünü veriyor. Milli takımdaki kariyeri hayranlık uyandıracak kadar güzeldi. En iyisi olduğunu tüm kariyeri boyunca ve son dünya kupasında da kanıtladı».