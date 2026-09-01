Flick, Messi'nin büyük kariyerini değerlendirdi: Efsaneye büyük saygı
Katalan kulübü Barcelona'nın teknik direktörü Hans-Dieter Flick, 39 yaşındaki dünya şampiyonu Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki 21 yıllık parlak kariyerini sonlandırması hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
Alman teknik adam, Barça'nın efsanevi kaptanını futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak tanımlayarak, onun uluslararası arenadaki yolculuğunun sona ermesinden duyduğu üzüntüyü gizlemedi.
«2026 Dünya Kupası'ndaki oyunundan keyif aldım»: Flick'in samimi itirafı
Hansi Flick, Arjantinli yıldızın büyük mirası ve son dünya kupasındaki performansı hakkında şunları vurguladı:
Mutlak en iyisi: «O, dünyanın en iyi futbolcusu. Gerçekten akıl almaz bir yeteneğe sahip»;
2026 Dünya Kupası'ndaki fantastik oyun: «2026 Dünya Kupası'nda sahadaki her hareketinden büyük keyif aldım; son derece parlak ve fantastik bir oyun sergiledi»;
Zamanın hükmü ve güzel bir kariyer: «Bir yandan gidişi benim için çok üzücü ama hayat böyle ve zaman kendi hükmünü veriyor. Milli takımdaki kariyeri hayranlık uyandıracak kadar güzeldi. En iyisi olduğunu tüm kariyeri boyunca ve son dünya kupasında da kanıtladı».
2005'te başlayan büyük dönemin sonu
Lionel Messinin Arjantin milli takımındaki tarihi yolculuğu:
21 yıllık sadakat: 2005 yılında milli formayla ilk maçına çıkan Leo, yaklaşık 21 yıl boyunca takımın ana lideri ve kaptanı olarak sahaya çıktı;
Tüm zirveler fethedildi: Bu süre zarfında Messi, takımıyla Dünya Şampiyonluğu (2022), iki kez Copa América (2021, 2024), Olimpiyat altını (2008) ve iki kez Dünya Kupası gümüş madalyası (2014, 2026) kazanarak Arjantin futbolunun yeni sembolü haline geldi.
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