Resmi: UFC, Las Vegas'taki büyük turnuvanın ana maçını duyurdu
Las Vegas'taki UFC Apex arenası bir sonraki şiddetli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Basın servisi tarafından onaylanan habere göre, son dönemde istikrarlı bir galibiyet serisi yakalayan iki üst düzey dövüşçü, 5 rauntluk maratonda sıkletin yeni adayını belirleyecek.
Rakiplerin durumu ve galibiyet serileri
Her iki sporcu da yaklaşan maça kariyerlerinin zirve formunda geliyor:
Brendan Allen'ın serisi ve grappling ustalığı:
Amerikalı dövüşçü üst üste 3 maçlık galibiyet serisi kaydediyor. Son olarak Haziran ayında Edmen Shahbazyan'ı hakemlerin oybirliğiyle mağlup etmişti;
Allen sadece MMA'de değil, grappling alanında da zirvede yer alıyor; 90 kg altı sıklette ACBJJ All-stars şampiyonu unvanına sahip. 30 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen turnuvada Rus dövüşçü Magomedrasul Gasanov'u erken bir şekilde ( heel hook tekniğiyle) mağlup ederek kemerini başarıyla korudu.
Christian Leroy Duncan'ın başarılı yükselişi:
Britanyalı dövüşçü kariyerindeki en büyük sınavı başarıyla geçerek üst üste 5 galibiyet elde etti;
Duncan, Temmuz ayında deneyimli eski aday Jared Cannonier'i hakemlerin oybirliğiyle mağlup ederek sıkletin elit grubuna cesur bir adım attı.
Sıralamadaki yerler ve şampiyonluk yolu
Dövüşçülerin mevcut pozisyonları ve karşılaşmanın önemi:
Meta-sıralama ve medya takdiri: Şu anda Brendan Allen, UFC orta sıklet meta-sıralamasında 5. sırada, uzman basın sıralamasında ise 4. sırada yer alıyor;
Duncan'ın yükselişi: Christian Leroy Duncan, organizasyonun meta-sıralamasında sırasıyla 11. sırada, basının en iyi dövüşçüler listesinde ise 10. sırada gösteriliyor;
Mutlak adaylık statüsü: Karşılaşmanın galibinin, orta sıklet kemeri için doğrudan ana adaylardan biri olacağı kesin.
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