Kadın astronotlar uzay boşluğunda yaklaşık yedi saat çalıştı

·1·Teknoloji
Kadın astronotlar uzay boşluğunda yaklaşık yedi saat çalıştı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesinde kritik teknik görevleri yerine getirmek üzere yeni bir uzay yürüyüşü gerçekleştirildi. Avrupa Uzay Ajansı temsilcisi Sophie Adenot ve NASA astronotu Jessica Meir, uzay boşluğuna çıkarak yaklaşık yedi saat süren karmaşık operasyonları başarıyla tamamladı. ixbt.com verilerine göre bu görev, uzay istasyonunun altyapısının güncellenmesi ve gelecekteki araştırmalara zemin hazırlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kadın astronotların uzay boşluğundaki toplam çalışma süresinin tam olarak 6 saat 49 dakika sürdüğü belirtildi. Bu süre zarfında ekip, bir dizi teknik arızayı giderdi ve gelecekteki operasyonlar için gerekli olan ekipmanların kurulumunu gerçekleştirdi. ISS altyapısının modernizasyonu, modern uzay uçuşlarının güvenliğini ve verimliliğini sağlamada temel faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Gerçekleştirilen temel görevler ve teknik güncellemeler

Görev kapsamındaki en sorumluluk gerektiren işlerden biri, Harmony modülündeki retroreflektörün değiştirilmesiydi. Bu cihaz, gelecekte uzay araçlarının istasyona yaklaşması ve kenetlenmesi sırasında navigasyon sistemleri için önemli bir referans noktası görevi görecek. Ayrıca uzmanlar, istasyonun veri iletim sistemleri için özel ekipmanlar kurdu.

Bunun yanı sıra, istasyonun kafes yapısındaki yüksek çözünürlüklü kamera da yenisiyle değiştirildi. Astronotların özel görevlerinden bir diğeri, alfa manyetik spektrometre radyatörünü gelecekteki bakım süreçlerine hazırlamaktı. Bu bilimsel cihazlar, kozmik ışınların incelenmesi ve evrenin sırlarının çözülmesinde büyük öneme sahiptir.

Deneyimli astronotların kişisel başarıları

Bu çıkış, her iki katılımcı için de profesyonel açıdan önemli kilometre taşlarıyla dolu oldu. Sophie Adenot için bu, uzay boşluğunda gerçekleştirilen üçüncü başarılı operasyondu. Daha önce tarihte bu kadar karmaşık bir operasyonu gerçekleştiren ilk Fransız kadın olarak tanındığını hatırlatmak isteriz.

ABD'li deneyimli uzman Jessica Meir için ise bu uzay yürüyüşü yedincisi oldu. Bu rakam, onun NASA kadın astronotları arasında uzay yürüyüşü sayısı bakımından onurlu bir üçüncülüğe yükselmesini sağladı. ISS'deki bu tür karmaşık teknik çalışmalar, insanlığın uzayı keşfetme potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

UzayNASAISSAstronotlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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