Xiaomi yeni amiral gemisi katlanabilir telefonunu tanıttı

·0·Teknoloji
Xiaomi yeni amiral gemisi katlanabilir telefonunu tanıttı

Xiaomi, bir sonraki yenilikçi cihazı olan Xiaomi 18 Fold akıllı telefonunu 7 Eylül'de gerçekleşecek geleneksel sonbahar lansmanında resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Bu prömiyer öncesinde, şirketin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, yeni nesil katlanabilir cihazı canlı yayında sergileyerek tasarımını ve bazı benzersiz özelliklerini gözler önüne serdi. Bu gelişmeyi Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan video görüntülerine göre, yeni amiral gemisi kırmızı bir gövde rengiyle sunuluyor. 36Kr tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi yönetimi bu cihazın şirketin tarihindeki en üst segment akıllı telefon olacağını özellikle vurguluyor. Yeni model, sadece tasarımıyla değil, teknik yetenekleriyle de mobil pazarın dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Teknik yetenekler ve yapay zeka

Cihazın en önemli teknik yeniliklerinden biri, yapay zeka özelliklerine sahip yeni nesil Xring O3 amiral gemisi işlemcisiyle donatılmış olmasıdır. Bu çipin, Xiaomi 18 Fold modelini şirketin tarihindeki en akıllı ve verimli cihazlardan biri haline getirmesi bekleniyor. Ayrıca, akıllı telefonun modern teknoloji gereksinimlerini tam olarak karşılaması büyük önem taşıyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre cihaz, bir diğer ileri teknoloji olan Changxin LPDDR6 bellek ile donatılacak. Xiaomi 18 Fold'un dünyada bu tür bir belleğe sahip ilk cihaz olması bekleniyor. Söz konusu belleğin hızının saniyede 12 800 Mbit olduğu ve kapasitesinin 16 GB'a kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

Fiyat politikası ve pazar beklentileri

Yeni katlanabilir akıllı telefonun fiyatının da rekor düzeyde yüksek olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Xiaomi, büyük distribütörleri cihazın tüm versiyonlarının 10 000 yuandan (yaklaşık 1500 ABD doları) daha pahalı olacağı konusunda uyardı. Bu durum, söz konusu modeli en pahalı serilerden biri haline getiriyor.

Böylesine yüksek bir fiyat politikası, cihazın ileri teknolojik özellikleri, özellikle yeni işlemci, yüksek hızlı bellek ve katlanabilir ekran teknolojisinin maliyeti ile açıklanıyor. 7 Eylül'de düzenlenecek lansman töreninde, Xiaomi 18 Fold hakkındaki tüm detayların ve diğer teknik özelliklerin tam olarak netleşmesi bekleniyor.

XiaomiXiaomi 18 FoldAkıllı TelefonTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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