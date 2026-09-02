Kompakt akıllı telefonda rekor seviyede 8000 mAh batarya test ediliyor

·1·Teknoloji
Kompakt akıllı telefonda rekor seviyede 8000 mAh batarya test ediliyor

Akıllı telefon pazarında kompakt gövde ve devasa bataryayı birleştiren yepyeni bir cihazın ortaya çıkması bekleniyor. Ünlü Digital Chat Station içeriden öğrenenine göre, üreticiler küçük boyutlu cihazlara devasa bir batarya yerleştirme konusunda bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Bu, kullanıcılara kompaktlık ve uzun süreli pil ömrünü bir arada sunacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, gelecekte tanıtılması beklenen akıllı telefon 6,36 inçlik kompakt bir ekranla donatılacak. Günümüzde bu boyuttaki ekranlar, tek elle kullanım için en rahat format olarak kabul ediliyor. Buna rağmen, cihazın iç kapasitesinin şaşırtıcı bir şekilde 8000 mAh değerinde bir bataryayı barındıracağı bildiriliyor.

Kompakt gövdede gizli devasa güç

Günümüzde akıllı telefon pazarında 6,36 inç ekranlı modeller genellikle 4500-5000 mAh civarında bataryalarla donatılıyor. Yeni cihazın bu standartları kökten değiştirmesi bekleniyor. Kaynağın verdiği bilgilere göre, bu değer bu kadar küçük ekranlı cihazlar arasında mutlak bir rekor olacak.

Büyük bataryanın ortaya çıkışı, kullanıcılara cihazı şarj etmeden iki hatta üç güne kadar aktif kullanma imkanı verebilir. Özellikle sık seyahat eden ve akıllı telefonu yoğun kullanan kişiler için bu teknolojinin önemli bir yenilik olacağı şüphesiz.

Gelişmiş kamera özellikleri

Cihazın teknik özellikleri sadece devasa batarya ile sınırlı değil. İçeriden öğrenen kişi, akıllı telefonun fotoğraf kalitesi konusunda da yüksek sonuçlar göstermeyi hedeflediğini belirtiyor. Özellikle üretici, cihaza aynı anda iki adet 200 megapiksel sensör yerleştirmeyi planlıyor.

Ayrıca ana kamera, büyük 1/1,4 inç optik formatlı bir sensörle donatılacak. Bu teknolojik kombinasyon, karelerde yüksek detaylandırma sağlamanın yanı sıra, ışığın yetersiz olduğu koşullarda bile kaliteli fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacak.

Şimdilik bu akıllı telefonun resmi tanıtım tarihi ve hangi marka altında çıkacağı gizli tutuluyor. Ancak teknoloji dünyasındaki bu tür yenilikler, yakın gelecekte kompakt amiral gemileri ve orta sınıf cihazlar pazarının ciddi değişikliklere uğrayacağının habercisi.

Akıllı TelefonlarBataryaKameraTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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