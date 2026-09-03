Apple, iPhone Ultra tasarımında köklü bir değişikliğe gidebilir

·0·Teknoloji
Apple, iPhone Ultra tasarımında köklü bir değişikliğe gidebilir

Apple, yeni amiral gemisi cihazlarını tanıtmaya hazırlanırken, internette gelecek akıllı telefonlar hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı. ixbt.com'un haberine göre, Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone Ultra modeli, Apple'ın tasarım felsefesinde keskin bir değişiklik yaparak yıllardır temel sembolü olan bir unsurdan vazgeçebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ağda ortaya çıkan yeni koruyucu cam görselleri, gelecek cihazların dış görünüşü hakkında ilk izlenimleri veriyor. Özellikle iPhone Ultra ve iPhone 18 Pro modelleri için tasarlanan ekran camları karşılaştırıldığında belirgin farklar göze çarpıyor. Ultra versiyonu için hazırlanan camda, alışılagelmiş Dynamic Island deliği yerine selfie kamerası için tasarlanmış basit yuvarlak bir çentik bulunması dikkat çekiyor.

Ultra modelinin kendine has özellikleri

Uzmanların analizlerine göre, bu tasarım kararı akıllı telefonun katlanabilir yapısı ve ultra ince gövdesiyle doğrudan bağlantılı. Gelen bilgilere göre, iPhone Ultra'nın açık durumdayken sadece 4,5 milimetre kalınlığında olması bekleniyor. Böylesine kompakt ve ince bir gövde içine hem dış hem de iç ekranlar için tam teşekküllü Face ID modüllerini yerleştirmek teknik açıdan oldukça karmaşık bir görev.

Bu nedenle, Apple mühendislerinin yüz tanıma sisteminden vazgeçip parmak izi tarayıcısını cihazın yan tarafına yerleştirme yoluna gideceği tahmin ediliyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, iPhone Ultra, iPhone X'in çıkışından bu yana Face ID sisteminden mahrum kalan ilk Apple amiral gemisi olacak.

Android cihazlarına benzerlik

Böylece şirket, önce geniş "çentik", daha sonra ise Dynamic Island şeklinde ortaya çıkan kendine has ekran tasarımına veda edebilir. Bunun yerine getirilen basit yuvarlak kamera deliği, uzun yıllardır Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlar için standart bir çözüm olmuştur.

Bu değişiklikler, Apple'ın kullanıcılarına en son teknolojik imkanları sunarken, gövde kalınlığını azaltmak adına belirli tavizler vermeye hazır olduğunu gösteriyor. Yeni amiral gemisinin tanıtımı yaklaştıkça, bu konudaki tartışmaların daha da artması bekleniyor.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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