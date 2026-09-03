Özbekistan Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı başlıyor — maç programı

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Özbekistan Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı başlıyor — maç programı

Özbekistan Süper Ligişampiyonluk ve madalya mücadelesinde kritik bir döneme giriyor. Bugün, 3 Eylül itibarıyla ulusal ligimizin 20. hafta karşılaşmaları resmen başlıyor. Üç gün sürecek olan hafta programı, taraftarlara puan durumunu kökten değiştirebilecek sert mücadeleler, özellikle Karşi'deki merkezî karşılaşma ve başkentteki yoğun rekabeti sunuyor.

Almaliq'te açılış ve Cuma gününün "ateşli" mücadeleleri

Hafta takvimi, takımlara nefes alacak fırsat bırakmayacak kadar yoğun hazırlandı:

  • İlk adım Almaliq'te: 20. haftanın perdesini bugün saat 19:00'da Almaliq'te AGMK ve ligdeki yerini sağlamlaştırmaya çalışan "Harezm" takımları açacak;

  • Haftanın merkezî maçı — Karşi: 4 Eylül günü futbolseverler, gerçek bir klasik olan "Nasaf" ile Fergana'nın "Neftçi" kulüpleri arasındaki prensip meselesi haline gelen vaha-vadi derbisine tanıklık edecek. Altın madalyalara emin adımlarla ilerleyen Karşi ekibi için bu maç ciddi bir sınav olacak;

  • Başkentte yoğunluk: Cuma akşamı Taşkent'te "Pahtakor" stadına, ligin en ateşli taraftarlarına sahip "Andican" kulübü konuk olacak.

Süper Lig 20. hafta tam takvimi ve başlama saatleri

Tüm maçlar üç gün boyunca aşağıdaki programa göre oynanacak:

  • 3 Eylül (Perşembe):

    • 19:00 — "AGMK" — "Harezm"

  • 4 Eylül (Cuma):

    • 18:00 — "Bunyodkor" — "Surhan"

    • 19:00 — "Navbahor" — "Lokomotiv"

    • 19:00 — "Nasaf" — "Neftçi" (Haftanın merkezî maçı)

    • 20:15 — "Pahtakor" — "Andican"

  • 5 Eylül (Cumartesi):

    • 18:00 — "Soğdiyona" — "Maşal"

    • 18:00 — "Kokand-1912" — "Dinamo"

    • 20:15 — "Kızılkum" — "Buhara"

Bu hafta sonuçlarının hem şampiyonluk yarışındaki puan farkına hem de küme düşme hattındaki kulüplerin mücadelesine ciddi etki edeceği kesin.

Sizce 20. haftanın merkezî maçı olan "Nasaf" ve "Neftçi" karşılaşmasında hangi takım 3 puanı alır? "Pahtakor" kendi sahasında "Andican" direncini kırabilecek mi? Favori takımınız için skor tahmininiz nedir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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