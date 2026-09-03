Arjantin Futbol Federasyonu Lionel Messi'yi Onurlandıracağını Açıkladı

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Arjantin Futbol Federasyonu Lionel Messi'yi Onurlandıracağını Açıkladı

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), ülke tarihinin en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi'nin milli takımdaki kariyerine adanmış eşi benzeri görülmemiş bir ulusal anma töreni düzenleneceğini duyurdu. Goal.com'un haberine göre, bu duygusal karar, oyuncunun milli takım kariyerini resmen noktaladığını açıklamasının ardından alındı ve tüm Arjantin futbol camiasını derinden etkiledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

AFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hafta sonu oynanacak tüm yerel lig maçlarında oyun bir dakikalığına durdurulacak. Bu özel etkinlik, erkek ve kadınlar arasındaki tüm ligleri ve müsabakaları kapsayarak, 39 yaşındaki forvetin büyük hizmetlerinin ülkenin her köşesinde takdir edilmesini sağlayacak.

Tarihi anlar ve maç sırasındaki alkışlar

Plana göre, gelecek hafta oynanacak maçların ilk yarısının 10. dakikasında tüm karşılaşmalar aynı anda durdurulacak. Stadyumları dolduran binlerce taraftar ve futbolcu, Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki eşsiz kariyerini onurlandırmak için bir dakika boyunca alkış tutacak.

Ayrıca AFA, kulüplere stadyumlardaki modern ekranları kullanarak eski Barcelona ve PSG yıldızının unutulmaz gollerini ve en iyi anlarını içeren videoları yayınlamaları talimatını verdi. Bu, taraftarların futbol efsanesinin 2005 yılında başlayan ve yirmi bir yıl süren görkemli yolculuğunu bir kez daha hatırlamalarını sağlayacak.

Efsanevi kariyerin sonu

Lionel Messi, sosyal medya hesabından paylaştığı el yazısı notla milli takım kariyerini noktaladığını doğrulamıştı. Messi, yaşı ve fiziksel durumu gereği bu kararın zor ama kaçınılmaz olduğunu belirtti. 2026 Dünya Kupası finalinin ardından oyuncu, milli formayı bir daha giymeyeceğini açıklamıştı.

Kariyeri boyunca Messi, Arjantin milli takımı formasıyla rekor kırarak 125 gole imza attı ve ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Altı Dünya Kupası'nda forma giyen yıldız, nihayet 2022'de şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak Arjantin'in 36 yıllık hasretine son verdi.

AFA yönetimi, bu çapta bir saygı duruşunun, ülke futbolunun gelişimine büyük katkı sağlayan sporcuya gösterilecek en uygun teşekkür yolu olduğunu vurguladı. Arjantin futbolu sevgili kaptanına veda ederken, stadyumlardaki bir dakikalık alkışlar onun mirasının sonsuza dek yaşayacağını bir kez daha kanıtlıyor.

Lionel MessiArjantinAFAFutbolMilli Takım
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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