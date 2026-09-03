Huawei Watch GT 7 ve GT 7 Pro uluslararası pazara çıktı

·2·Teknoloji
Huawei Watch GT 7 ve GT 7 Pro uluslararası pazara çıktı

Ixbt.com'a göre Huawei, yeni amiral gemisi akıllı saatleri Huawei Watch GT 7 ve GT 7 Pro'nun global versiyonlarını dünya pazarına sundu. Bu lansman, giyilebilir teknoloji pazarında büyük ilgi uyandırdı; çünkü yeni cihazlar sadece tasarım açısından değil, aynı zamanda spor fonksiyonları ve pil ömrü konusunda da ciddi güncellemeler aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ana model piyasaya 46 ve 41 mm boyutlarında ve sekiz farklı renk seçeneğiyle sunuldu. Daha dayanıklı bir yapı arayan kullanıcılar için tasarlanan Pro versiyonu ise yüksek kaliteli titanyum çerçeve, seramik detaylar ve özel bir spor kordon ile geldi.

Kış sporlarına özel fonksiyonlar

Yeni akıllı saatlerin en önemli yeniliklerinden biri, kış sporlarına yönelik genişletilmiş destek sunmasıdır. Cihaz, GPS sinyallerinin olmadığı durumlarda bile vücut pozisyonunu ve yükseklik değişimlerini analiz ederek kayak ve snowboard performansını hassas bir şekilde takip edebiliyor. Huawei Watch GT 7, iniş süreçlerini telesiyejde geçen süreden ayırt edebiliyor.

Ayrıca Huawei Health uygulaması, dünya genelindeki üç binden fazla kayak merkezinin detaylı haritalarını sunuyor. Kullanıcılar, dönüş sayılarını hesaplama, yük oranlarını ölçme ve Team-Up fonksiyonu ile grup üyelerinin konumunu gerçek zamanlı takip etme imkanına sahip.

Bisikletçiler için özellikler ve yapay zeka

Bisiklet tutkunları için de özel kolaylıklar sunulmuş olup; tırmanış planlama, eğim ve mesafe bilgisi alma, ayrıca tehlikeli virajlar hakkında zamanında uyarı fonksiyonları mevcuttur. Antrenmanlar sona erdiğinde, yapay zeka sistemi genel yükü derinlemesine analiz eder.

Sabah raporu ise uyku süresi, kalp ritmi değişkenliği ve genel aktivite verilerine dayanarak vücudun yeni güne hazırlık durumunu değerlendirir. Bu, sporcuların ve aktif yaşam tarzını benimseyenlerin günlük rutinlerini doğru planlamalarına yardımcı olur.

Özerklik ve fiyat politikası

Çok katmanlı silikon bataryalar sayesinde 46 mm'lik Huawei Watch GT 7 ve GT 7 Pro modelleri, hafif kullanım modunda 21 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Cihazlar ayrıca Curve Pay ile temassız ödeme ve üç aylık Health+ aboneliği içeren Huawei MultiPass programını destekliyor.

Birleşik Krallık pazarında Huawei Watch GT 7 modeli 280 sterlin, GT 7 Pro ise 380 sterlin başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Eylül başından Ekim ortasına kadar olan dönemde alıcılara 50 sterlinlik özel indirim kuponları da sağlanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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