Stadyumlar «donup kalacak»: Arjantin ligi maçları Messi onuruna 10. dakikada durdurulacak

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Stadyumlar «donup kalacak»: Arjantin ligi maçları Messi onuruna 10. dakikada durdurulacak

Dünya futbol tarihinin en parlak ve en büyük sayfalarından biri kapandı. Arjantin milli takımının kaptanı, dünya şampiyonu Lionel Messi, 31 Ağustos'ta «albiceleste» formasıyla uzun ve görkemli uluslararası kariyerini resmen noktaladığını açıklamıştı. 36 yıllık aradan sonra bir ulusa dünya kupasını geri kazandıran kaptana veda etmek amacıyla Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), ülke çapında şaşırtıcı ve benzeri görülmemiş bir ulusal girişim başlattı.

Sembolik «10 numara»ya saygı: Maçlar nasıl durdurulacak?

Federasyonun kararına göre, milli takım formasıyla 10 numara altında mucizeler yaratan kaptana saygı duruşunda bulunmak amacıyla tüm maçlar özel bir senaryoya göre gerçekleştirilecek:

  • Tüm liglerin dayanışması: Bu eylem, sadece erkekler değil, kadınlar ligindeki tüm lig ve klasmanlardaki maçları da kapsayacak;

  • 10. dakikada tarihi duruş: Her maçta skor tabelasında 10. dakika görüldüğü anda hakem düdüğü çalacak, top oyundan çıkacak ve maç bir dakikalığına tamamen dondurulacak;

  • Sahada ortak alkış: Maçın tüm katılımcıları; futbolcular, yedek kulübesindekiler, hakemler ve teknik heyet, bir dakika boyunca efsanevi yıldıza kesintisiz alkışlarla minnettarlıklarını sunacaklar;

  • Tribünlerin eşliği: Stadyumları dolduran on binlerce taraftar da bu dayanışma dalgasına katılarak toplu alkış gösterisi yapacak;

  • Ekranlarda özel video: Oyunun durduğu bu bir dakikalık arada, stadyumların dev ekranlarında AFA tarafından hazırlanan, Messi'nin milli takımdaki en heyecan verici anlarını ve tarihi zaferlerini içeren özel bir video gösterilecek.

Görkemli bir çağın sonu: Messi'nin milli takımdaki mirası

Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki kariyeri gerçek bir drama, sabır ve nihai zafer hikayesiydi. Birçok eleştiri ve kaybedilen finallerin ardından takımını önce Copa América'da, sonra Finalissima'da ve nihayet 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda zirveye taşıdı. Onun ayrılışı sadece Arjantin için değil, küresel spor camiası için de büyük bir futbol döneminin sembolik sonu olarak kabul ediliyor.

Sizce, Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla en unutulmaz ve kalbe dokunan anı hangisiydi: 2022 Dünya Kupası zaferi mi, yoksa Maracanã'da uzun süredir beklenen Copa América kupasını kaldırdığı an mı? Messi Arjantin milli takımındaki misyonunu tamamen tamamladı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

Lionel MessiArjantinFutbolAFADünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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