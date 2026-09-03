Xiaomi 18 Fold amiral gemisinin yeni özellikleri açıklandı

·3·Teknoloji
Xiaomi 18 Fold amiral gemisinin yeni özellikleri açıklandı

Resmi tanıtımına sadece dört gün kala Xiaomi, bir sonraki katlanabilir amiral gemisi olan Xiaomi 18 Fold akıllı telefonu hakkında yeni ve heyecan verici detaylar paylaştı. ixbt.com'un haberine göre, gelecek cihaz sadece gelişmiş teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda benzersiz kamera sistemi ve yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcilerine göre, yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri dış ekranıdır. 5,38 inç boyutundaki ve 4:3 oranındaki bu ekran, katlanmış durumda klasik kompakt kameralar tarzında büyük bir vizör olarak kullanılabilir. Telefon açıldığında ise dış ekran, ana kameradaki görüntüyü gerçek zamanlı olarak yansıtabilir, bu da kullanıcıya kadrajı mükemmel bir şekilde kontrol etme imkanı tanır.

Leica optikleri ve gelişmiş kameralar

Akıllı telefonun optik yetenekleri, ünlü Leica markasıyla iş birliği içinde geliştirilmiş olup üç modülü içerir. Ana kamerada 1/1,56 inçlik 50 megapiksel sensör ve Leica Summilux optikleri kullanılmıştır. Ona 3,5 kat optik zoom özelliğine sahip 50 megapiksellik telefoto modülü ve aynı çözünürlükte geniş açılı bir kamera eşlik etmektedir.

Cihaz sadece fotoğraf çekiminde değil, çekilen materyallerin işlenmesinde de geniş imkanlar sunuyor. Özellikle, açılmış durumdaki akıllı telefonun içerik yönetimi için özel bir platform görevi görmesi ve "bilgisayar seviyesinde" profesyonel yazılımlara sahip olması bekleniyor; ancak şu an için kesin uygulama isimleri gizli tutuluyor.

Yüksek performans ve teknik özellikler

Donanım platformunun temelini, AnTuTu testinde 5,22 milyon puanın üzerinde sonuç veren güçlü SoC Xring O3 işlemcisi oluşturuyor. Ayrıca cihaz, saniyede 113,8 GB'a kadar bant genişliğine sahip modern LPDDR6 bellek ile donatılacak. Xiaomi 18 Fold, HyperOS 4 işletim sistemiyle çalışan ilk cihazlardan biri olacak.

Akıllı telefonun dış ve iç kısımlarındaki ekranlar, iki katmanlı UTG ultra ince cam ile korunmaktadır. Batarya kapasitesi 6000 mAh olup, 67 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojileri desteklenmektedir. Katlanabilir yapı için özel Dragon Bone menteşesinin yeni nesli geliştirilmiştir.

Cihazın dayanıklılığını sağlamak amacıyla Dragon Crystal Glass 3.0 koruyucu cam ve 7000 serisi alüminyum alaşımdan üretilmiş çerçeve kullanılmış olup, 1,2 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklıdır. Xiaomi 18 Fold hakkındaki tüm son detaylar ve fiyatı, 7 Eylül'de gerçekleşecek tanıtımda tam olarak açıklanacaktır.

XiaomiXiaomi 18 FoldAkıllı TelefonlarLeicaTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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