Grönland'da bir yılda 173 milyar ton buz eridi

·3·Dünya
Grönland'da bir yılda 173 milyar ton buz eridi

Grönland buzulları son 30 yıldır sürekli olarak küçülmeye devam ediyor. Son sezonda ise buz tabakasındaki kayıp daha da büyük boyutlara ulaştı.

Danimarka ve Grönland Ulusal Jeoloji Servisi verilerine göre, 2025–2026 sezonunda Grönland'da yaklaşık 173 milyar ton buz eridi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen sezon bu rakam 130 milyar tondu. Ancak bu tarihteki en yüksek seviye değil; 2012 yılında Grönland buz tabakası bir sezonda 458 milyar ton azalmıştı.

Uzmanlar, buz kütlesinin en son 1995–1996 sezonunda arttığını belirtiyor. O zamandan beri Grönland buz tabakası neredeyse 30 yıldır istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor.

Uzman Signe Hillerup Larsen, bu durumun küresel ısınmanın ciddi sonuçlarından biri olduğunu vurguladı. Ona göre sıcaklık artışı, buzların erime sürecini hızlandırıyor.

Uzmanlar, bu değişikliklerin sadece Grönland için değil, tüm dünya için sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü devasa buzulların erimesi, dünya okyanus seviyesinin yükselmesine ve okyanustaki doğal süreçlerin etkilenmesine neden olabilir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SBU ve GUR Personeli Arasında Kanlı Çatışma: RDK Komutanının Gizemli KaçırılmasıSBU ve GUR Personeli Arasında Kanlı Çatışma: RDK Komutanının Gizemli KaçırılmasıBugün, 17:51Endonezya'da devletin dağıttığı ücretsiz yemekten yaklaşık 800 kişi zehirlendiEndonezya'da devletin dağıttığı ücretsiz yemekten yaklaşık 800 kişi zehirlendiBugün, 15:24Estonya'da ombudsmanlık görevini yürüten hukukçu cumhurbaşkanı olduEstonya'da ombudsmanlık görevini yürüten hukukçu cumhurbaşkanı olduBugün, 15:09Messi'nin annesi oğlunun ayrılığına tepki gösterdi: “Hâlâ ağlıyorum”Messi'nin annesi oğlunun ayrılığına tepki gösterdi: “Hâlâ ağlıyorum”Bugün, 14:58Ronaldo'nun oğlunun bir haftada 9 milyon dolar harcaması karşısında şoke olduğu iddia ediliyorRonaldo'nun oğlunun bir haftada 9 milyon dolar harcaması karşısında şoke olduğu iddia ediliyorBugün, 14:38Karaçi'de kaybolan bebek vakasında beklenmedik gerçek ortaya çıktıKaraçi'de kaybolan bebek vakasında beklenmedik gerçek ortaya çıktıBugün, 14:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu
Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde