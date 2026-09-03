Grönland'da bir yılda 173 milyar ton buz eridi

Grönland buzulları son 30 yıldır sürekli olarak küçülmeye devam ediyor. Son sezonda ise buz tabakasındaki kayıp daha da büyük boyutlara ulaştı.

Danimarka ve Grönland Ulusal Jeoloji Servisi verilerine göre, 2025–2026 sezonunda Grönland'da yaklaşık 173 milyar ton buz eridi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen sezon bu rakam 130 milyar tondu. Ancak bu tarihteki en yüksek seviye değil; 2012 yılında Grönland buz tabakası bir sezonda 458 milyar ton azalmıştı.

Uzmanlar, buz kütlesinin en son 1995–1996 sezonunda arttığını belirtiyor. O zamandan beri Grönland buz tabakası neredeyse 30 yıldır istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor.

Uzman Signe Hillerup Larsen, bu durumun küresel ısınmanın ciddi sonuçlarından biri olduğunu vurguladı. Ona göre sıcaklık artışı, buzların erime sürecini hızlandırıyor.

Uzmanlar, bu değişikliklerin sadece Grönland için değil, tüm dünya için sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü devasa buzulların erimesi, dünya okyanus seviyesinin yükselmesine ve okyanustaki doğal süreçlerin etkilenmesine neden olabilir.