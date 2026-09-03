Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Dnipro bölgesinde, ülkenin ulusal güvenliğinin iki ana sütunu olan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) personeli arasında silahlı çatışma yaşandı. Shumsky Caddesi'nde meydana gelen çatışma sonucunda askeri istihbarattan en az üç personel ateşli silahla ağır yaralandı, bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Bu olağanüstü olay, Ukrayna güvenlik sistemindeki iç çatışmaları gün yüzüne çıkardı.

RDK komutanının kayboluşu: Siyah BMW ve gizli hapishane

«Ukrainskaya pravda» gazetesinin haberine göre, kanlı anlaşmazlığın kökeni, 23 Ağustos'ta «Rus Gönüllüler Birliği» (RDK) Ukrayna birimi komutan yardımcısı Stepan Kaplunov'un Kiev'deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına dayanıyor:

Usul kurallarının ihlali: Kaplunov'un gözaltına alınması sürecinde hiçbir tutanak tutulmadı, kendisine resmi bir suçlama yöneltilmedi, avukat ve tercüman katılımı sağlanmadı;

«Bu düpedüz bir kaçırmaydı»: Daha sonra serbest bırakılan Kaplunov, «Radio NV»ye verdiği röportajda olayı şöyle hatırlıyor: «Beni yere yatırıp kelepçelediler ve siyah bir BMW'ye bindirdiler. Açıkçası bu düpedüz bir kaçırmaydı. Ellerim kelepçeli, gözlerim bantlı bir şekilde gizli bir hapishaneye götürüldüm. Birkaç gün boyunca gözlerim kapalı ve ellerim zincirli halde tutuldum.»

SBU'nun iddiası: Güvenlik servisindeki kaynaklar, Kaplunov'un Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile gizli ilişkiler içinde olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Shumsky Caddesi'ndeki çatışma: Daire önünde kanlı yüzleşme

1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece, SBU operasyonel soruşturma ekibi Kaplunov'u arama yapmak üzere dairesine getirdi. Bunu öğrenen GUR personeli ve RDK savaşçıları, arkadaşlarının kaçırıldığını iddia ederek olay yerine ulaştı:

Anlaşmanın bozulması: Başlangıçta uzlaşmaya çalışılsa da, 2 Eylül sabahı durum kontrolden çıktı ve çatışma başladı;

Yaralılar: Çatışma sonucunda üç askeri istihbaratçı yaralandı, olay yeri polis tarafından tamamen kordon altına alındı ve yakın caddeler trafiğe kapatıldı;

SBU'nun pozisyonu: Kurum, FSB tarafından muhalefet liderlerinden birine karşı planlanan bir terör saldırısının önlendiğini, Savunma Bakanlığı biriminin saldırması nedeniyle meşru müdafaa kapsamında silah kullanıldığını bildirdi;

GUR'un açıklaması: İstihbarat müdürlüğü, muharip komutanın yasa dışı bir şekilde kaçırıldığını ve SBU personelinin silahsız istihbaratçılara ateş açtığını vurguluyor.

«Tamamen utanç verici bir durum»: Zelenskiy'nin tepkisi ve ilk istifa

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, akşam saatlerinde yayınladığı özel video mesajında ülkenin güvenlik birimleri arasındaki bu çatışmayı sert bir dille kınadı:

«Ukrayna'da sadece Rus işgalcilere ateş açılabilir. Başka herhangi bir çatışmaya devletimiz tarafından kimseye izin verilmemiştir ve bu tamamen utanç verici bir durumdur» dedi.

Olayın ardından SBU Devlet Sırlarını Koruma ve Lisanslama Departmanı Başkanı Oleg Hramov derhal görevden alındı. Şu anda Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBR) ve Başsavcılık cezai soruşturma başlattı ve olay katılımcılarının eylemlerini hukuki açıdan değerlendiriyor. Soruşturma sonuçlarına göre başka üst düzey yetkililerin de istifa etmesi bekleniyor.

Sizce savaş koşullarında güvenlik servisi ile askeri istihbarat arasında böyle açık bir silahlı çatışmanın yaşanması cephe gerisindeki istikrarı nasıl etkiler? Bu durum sistemdeki siyasi rekabetin zirvesi mi yoksa kurumlar arası denetimsizliğin bir sonucu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!