Temur Kapadze Süper Lig'de Ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi

·15·Spor
Temur Kapadze Süper Lig'de Ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (UzPFL), Ağustos ayı sonuçlarına göre Süper Lig'in "En İyi Teknik Direktörü" ödülünün kazananını resmen açıkladı. Namangan'ın Navbahor kulübünün teknik direktörü Temur Kapadze geçtiğimiz ay sergilediği usta yönetim ve mutlak galibiyet serisiyle ayın laureatı olarak tanındı. Kapadze yönetimindeki Namangan ekibi, Ağustos ayında puan kaybetmeyen tek takım oldu ve şampiyonluk yarışındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.

Mutlak galibiyet serisi: Temur Kapadze'nin Ağustos ayı istatistikleri

Navbahor'un hocası, geçtiğimiz ay takımıyla taktiksel açıdan kusursuz ve üretken bir oyun sergiledi:

  • 5 maçta 5 galibiyet: Namangan temsilcisi, Ağustos ayında oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak yüzde yüzlük bir başarı oranı yakaladı (15'te 15 puan);

  • Gol farkı — 13:4: Şahinler, bu maçlarda rakip kalelere 13 gol atarken kendi kalesinde sadece 4 gol gördü;

  • Hücum ve savunma dengesi: Takım sadece ligin en parlak hücum hattını sergilemekle kalmadı, aynı zamanda savunmada da güven vererek rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımadı.

Kıyasıya rekabet: Adaylar dörtlüsünde kimler vardı?

Bu prestijli ödülde Temur Kapadze'ye, ligin diğer üç deneyimli ve güçlü teknik direktörü ciddi bir rekabet sundu:

  • Ulugbek Bakayev (Sogdiana): 5 maç, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet (gol farkı 9:6). Cizzah kulübü sadece bir maçta puan kaybederek en iyi ikinci performansı sergiledi;

  • Aleksandr Homyakov (Buhara): 5 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik (gol farkı 11:5). Buhara, Ağustos ayında hiç mağlubiyet yüzü görmeyerek istikrarlı bir şekilde puan topladı;

  • İslom İsmoilov (Neftçi): 5 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet (gol farkı 12:4). Fergana ekibi hücum futbolu oynayarak liderlik yarışındaki mücadelesini sürdürdü.

Buna rağmen, yüzde yüzlük galibiyet oranı ve üretkenlik, Temur Kapadze'nin ayın en iyi teknik direktörü olmasını tartışmasız kıldı.

Sizce Temur Kapadze yönetimindeki Navbahor, bu sezon şampiyonluğu Namangan'a getirebilecek mi? En iyi dört teknik direktör arasından hangisinin oyunu sizi daha çok etkiliyor? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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