Starlink BAE'de resmen faaliyete geçti: Uydu interneti fiyatları belli oldu

·2·Teknoloji
Starlink BAE'de resmen faaliyete geçti: Uydu interneti fiyatları belli oldu

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketinin Starlink uydu interneti, Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmen faaliyetlerine başladı. Bu önemli adım 3 Eylül'de şirket tarafından resmen duyuruldu ve BAE, dünya genelinde bu yüksek hızlı iletişim ağının mevcut olduğu 150'den fazla ülke arasına katıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, söz konusu hizmetin ülke pazarına girişi uzun hazırlık süreçleri gerektirdi. Özellikle, BAE'nin TDRA düzenleyicisi tarafından 2024 yılının Haziran ayında Starlink şirketine on yıllık bir lisans verilmişti. Bu izin sadece sıradan vatandaşları değil, aynı zamanda iş yapılarını, devlet kurumlarını ve deniz ile hava taşımacılığını da kapsamaktadır.

Tarife planları ve olanaklar

Yerel halk ve ziyaretçiler için farklı ihtiyaçlara yönelik birkaç internet tarifesi sunuldu. Özellikle, bireysel kullanıcılar için tasarlanan Residential Lite tarifesi aylık 230 dirhem (yaklaşık 63 dolar) iken, standart Residential hizmeti 300 dirhem (81 dolar) olarak fiyatlandırılıyor.

Seyahat ve mobil kullanımı tercih edenler için de özel şartlar mevcut. Özellikle, 100 GB trafik içeren taşınabilir tarife 190 dirhem (52 dolar), sınırsız internet sunan taşınabilir tarife ise 370 dirhem (101 dolar) olarak belirlendi. Ticari işletmeler için tasarlanan iş tarifeleri ise 248 dirhemden (68 dolar) başlıyor.

Ekipman fiyatı ve teknik göstergeler

İnternet ağına bağlanmak için gerekli olan cihazların maliyeti de açıklandı. Haberlere göre, standart ekipman seti 1465 dirhem (398 dolar) tutarken, daha kompakt olan Starlink Mini seti 1099 dirhem fiyatla satılıyor.

Teknik olanaklara değinecek olursak, kullanıcılara sunulan veri indirme hızının 50 ile 200 Mbps arasında olması bekleniyor. Bu durumda internet sinyallerinin gecikme süresi (ping) 20–40 milisaniye olup, bağlantı kalitesinin istikrarını sağlamaktadır.

Starlink ağının BAE pazarına resmen girişi, bölgede modern uydu teknolojilerinin yaygınlaşmasına ve en ücra bölgelerde bile kesintisiz internet bağlantısının sağlanmasına hizmet edecektir.

StarlinkBAEElon MuskİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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