Japonya'da katı hal bataryaları için yeni bir rekor kırıldı

Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden araştırmacılar, lityum iyon oksit katı elektrolitler için iletkenlik konusunda mutlak bir rekor kırdılar. ixbt.com'a göre, LLNOF adı verilen malzemede iyonların hareket mekanizması belirlendi ve elektriksel iletkenliği 16,3 mS/cm seviyesine ulaştırıldı. Bu, katı hal bataryaları alanında güvenlik ve verimliliği aynı anda sağlama yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, modern lityum iyon bataryalarda kullanılan sıvı elektrolitler hasar gördüğünde kolayca alev alabilir. Bu nedenle dünya genelindeki bilim insanları aktif olarak katı elektrolitlere geçiş yapmaya çalışmaktadır. Ancak sülfür ve klorür bazlı analoglar yüksek iletkenliğe sahip olsalar da, nemle reaksiyona girdiklerinde toksik gazlar açığa çıkarma riski taşırlar. Oksit ve oksiflorür bazlı malzemeler ise çok daha kararlıdır ve güvenlik açısından üstündür, ancak şimdiye kadar iyon hareketliliği konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyorlardı.

LLNOF malzemesi ve yeni keşif

LLNOF malzemesi ilk kez 2024 yılında dikkatleri üzerine çekmişti ve o dönemde iletkenliği 7 mS/cm seviyesindeydi. Ancak uzmanlar, lityum iyonlarının bu kadar hızlı hareket etmesinin nedenini tam olarak anlayamamıştı. Bu gizemi çözmek için Takeshi Yajima liderliğindeki araştırma grubu, bir yıldan uzun bir süre boyunca milimetrik LLNOF monokristalleri yetiştirdi. Ardından, atomların konumlarını ve yer değiştirmelerini analiz etmek için monokristal difraksiyon yöntemi kullanıldı.

Araştırma sonucunda, malzeme içindeki flor iyonunun, lityum iyonu boş bir alana geçtiğinde hafifçe yer değiştirdiği anlaşıldı. Bu hareket, lityum için yolu temizleyerek iyonların elektrolit boyunca geçişi için gereken enerji bariyerlerini önemli ölçüde düşürmektedir. Basitçe ifade etmek gerekirse, flor burada pasif bir rol oynamaz; aksine hareketi, lityumun kristal boyunca hızlı hareket etmesine aktif olarak yardımcı olur.

Gelecek perspektifleri

Bilim insanları, lityum, lantan ve boşluk oranlarını değiştirerek iletkenlik değerini rekor seviye olan 16,3 mS/cm'ye ulaştırmayı başardılar. Bu sonuç, bilim dünyasında yaygın olan ve yüksek iletkenliğin yalnızca kolayca deforme olabilen negatif iyonlara bağlı olduğu yönündeki görüşü çürüttü.

Bu keşif, güvenlikten ödün vermeden yüksek iletkenliğe ulaşılmasını sağlayan yeni nesil katı hal bataryalarının tasarımı için geniş bir yol açmaktadır. Gelecekte bu teknolojinin, elektrikli araçlar ve taşınabilir cihazlar için tasarlanan bataryaların performansını ve güvenliğini önemli ölçüde artırması beklenmektedir.